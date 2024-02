Immaculate: l'horror con Sydney Sweeney sarà vietato ai minori

Immaculate, il prossimo inquietante horror con protagonista Sydney Sweeney, sarà vietato ai minori negli Stati Uniti a causa dei contenuti e delle immagini forti e inquietanti presenti nella pellicola. Il film ha ottenuto dall'MPA una classificazione R per "contenuti forti e violenti, immagini macabre, nudità e turpiloquio".

Sweeney interpreta Cecilia, "una donna di fede devota a cui viene offerto un nuovo ruolo in un illustre convento italiano. Ma il suo caloroso benvenuto nella campagna italiana viene presto interrotto quando Cecilia scopre che la sua nuova casa nasconde alcuni oscuri e terrificanti segreti".

I dettagli sul film

Diretto da Michael Mohan e scritto da Andrew Lobel, Immaculate è interpretato anche da Simona Tabasco, Alvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano, Giorgio Colangeli e Giampiero Judica.

Jonathan Davino per la Fifty-Fifty Films ha prodotto con Sweeney, insieme a David Bernad della Middle Child Pictures, che ha sviluppato il progetto con l'attrice dopo il loro lavoro insieme su The White Lotus. Teddy Schwarzman e Michael Heimler hanno prodotto per la Black Bear, che ha finanziato interamente e rappresentato i diritti di vendita internazionali.

John Friedberg e Christopher Casanova della Black Bear sono stati produttori esecutivi, insieme a Will Greenfield. Immaculate è la seconda collaborazione recente tra Neon e Black Bear dopo Ferrari di Michael Mann, arrivato nelle sale il giorno di Natale. Immaculate film uscirà nelle sale il 22 marzo.