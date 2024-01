Immaculate: il trailer dell'horror con protagonista Sydney Sweeney

Sydney Sweeney è la protagonista di Immaculate, un horror psicologico di cui è stato diffuso il trailer, in attesa del debutto previsto nelle sale americane il 22 marzo.

Nel video si vede la giovane al centro della trama, Cecilia, alle prese con una gravidanza misteriosa che alcuni considerano miracolosa e altri fonte di eventi tragici.

I dettagli del film

Alla regia di Immaculate c'è Michael Mohan, con cui Sydney Sweeney ha già collaborato in occasione della serie Everything Sucks! nel 2018.

Nel cast del film, scritto da Andrew Lobel, ci sono anche Àlvaro Morte, Dora Romano, Giorgio Colangeli, Simona Tabasco, Benedetta Porcaroli e Giampiero Judica.

L'horror psicologico racconterà la storia di Cecilia, una giovane donna molto religiosa che riceve l'offerta di occuparsi di un nuovo ruolo in un famoso convento italiano. La sua accoglienza calorosa nella campagna italiana apparentemente perfetta viene interrotta, tuttavia, quando Cecilia si rende chiaramente conto che la sua nuova casa ospita dei segreti oscuri e terrificanti.

Sydney sarà inoltre coinvolta come produttrice di Immaculate in collaborazione con David Bernad, con cui ha lavorato in occasione di The White Lotus.