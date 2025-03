Imma Tataranni 4, terza puntata stasera su Rai 1: Calogiuri in pericolo, Imma sorpresa da un evento inatteso

Torna stasera su Rai 1, in prima serata, la quarta stagione di Imma Tataranni: nella penultima puntata, la PM materana è completamente in balia degli eventi.

Inarrestabile Imma Tataranni 4, capace, dopo sei anni di indagini e avventure televisive, di tenere viva l'attenzione del pubblico, che non accenna a diminuire. Anche stasera su Rai 1, alle 21:30, Vanessa Scalera porterà sullo schermo la PM materana dal carattere e dal guardaroba più singolari della TV.

La terza e penultima puntata di stagione, però, vedrà, la Tataranni sofferente più del solito. Non solo per Calogiuri è arrivato il momento della resa dei conti con il clan di Cenzino Latronico, dopo mesi di indagini come infiltrato, ma qualcuno, in famiglia, sembra avere scoperto qualcosa che, per Imma, doveva rimanere un segreto.

Imma Tataranni, anticipazioni domenica 9 marzo

Quando finisce un amore, la penultima puntata della quarta stagione, si apre con un notizia buona quanto insperata: il maresciallo Calogiuri e la sua squadra sono riusciti ad arrestare il boss latitante Latronico. L'indagine sotto copertura di Calogiuri è ormai conclusa ma questo, se professionalmente anche per Imma è un successo senza precedenti, vuol dire una cosa ben precisa: il giovane maresciallo dovrà lasciare Matera per garantire la propria sicurezza. Imma deciderà di seguirlo? Oppure saranno costretti a vivere un amore clandestino a distanza?

Intanto, tutta Matera è riunita per il matrimonio della D'Antonio, dove Filomena, la sucera della PM, è impegnata a mantenere le apparenze per preservare la reputazione familiare. Durante i festeggiamenti, un evento drammatico sconvolge l'atmosfera: l'omicidio del "Barone Rosso" Aurelio Sansevero (Adolfo Margiotta).

Mentre cerca di mettere insieme i pezzi del caso, Imma deve affrontare due eventi privati del tutto inattesi. Pietro, che ormai ha trovato nell'amicizia con lo scrittore Vasco Parisi un nuovo e importante punto di riferimento, la affronta per annunciarle che è deciso a chiedere la separazione.

Sua figlia Valentina, invece, ha scoperto, da quella sorta di diario letterario di suo padre, che Imma ha tradito Pietro con Calogiuri. La ragazza, sconvolta e arrabbiata, le chiede ora un necessario confronto per comprendere i motivi del comportamento di sua madre.

Imma Tataranni 4, disponibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea oppure on demand, tornerà domenica 16 marzo con l'atteso finale di stagione.