Le fiction RAI in arrivo nel 2025, da Il conte di Montecristo con Sam Claflin a Rocco Schiavone 6

Sono sempre molto attese e quasi assoluta certezza di ottimi ascolti: parliamo delle fiction RAI, che ci terranno molta compagnia anche nelle prime serate del 2025. Tra titoli inediti e conferme, saranno molti i personaggi che ritroveremo e che impareremo a conoscere da qui al prossimo inverno.

Il calendario 2025 delle fiction di Rai 1

Claudio Gioè in Màkari

Se per la più attesa dell'anno - il remake di Sandokan con Can Yaman - dovremo senza dubbio attendere l'autunno, Rai 1 ha però deciso di sfoderare gia nelle prime settimane uno dei suoi assi nella manica, Il conte di Montecristo. Senza sottovalutare il ritorno di due serie di lungo corso, come Un passo dal cielo e Che Dio ci aiuti.

Se Lolita Lobosco si sta prendendo una lunga pausa per via degli impegni del cast, tuttavia Rai 1 sarà pronta a tingersi di giallo con le indagini dell'implacabile Imma Tataranni, e con quelle altrettanto poco ortodosse di Saverio LaManna in quel di Màkari.

Leopardi - Il poeta dell'infinito

Presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, diretta da Sergio Rubini (alla sua prima regia televisiva), la miniserie aprirà a tutti gli effetti la stagione delle grandi fiction per la RAI.

Leopardi - Il poeta dell'infinito sarà infatti in onda martedì 7 e mercoledì 8 gennaio in prima serata su Rai 1.

Una grande produzione in costume (qui la nostra recensione di Leopardi), girata nei luoghi in cui visse il poeta di Recanati. La miniserie ripercorre la vita del suo protagonista a ritroso, grazie al racconto dell'amico Antonio Ranieri, dalla morte a Napoli, nel 1837, fino all'amore impossibile per Fanny Targioni Tozzetti.

Nel cast, insieme a Leonardo Maltese che interpreta Giacomo Leopardi, anche Alessio Boni, Alessandro Preziosi e Giusy Buscemi.

Un passo dal cielo 8

I fratelli Manuela e Vincenzo Nappi (Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello) torneranno a risolvere i misteri tra i paesaggi incantati delle Dolomiti venete a partire da giovedì 9 gennaio.

In 12 episodi, l'ottava stagione di Un passo dal cielo dovrà anche riportare a galla il misterioso passato di Nathan (interpretato da Marco Rossetti), che pare stranamente intrecciato con quello di Stephen Anderssen (la new entry Raz Degan), un ricercatore arrivato in Italia per salvare un ghiacciaio.

Mina Settembre 3

A un anno dalla passata stagione, ecco tornare, da domenica 12 gennaio in prima serata, anche l'assistente sociale napoletana interpretata da Serena Rossi. L'avevamo lasciata alle prese con la battaglia persa di Olga contro la malattia, ma anche con il ritorno nella sua vita della zia Rosa (Marisa Laurito) e soprattutto con la promessa di una famiglia tutta sua, insieme a Domenico (Giuseppe Zeno) e Viola.

Serena Rossi è la protagonista della fiction nei panni dell'assistente sociale napoletana Mina Settembre

Proprio quando tutto sembra andare per il meglio, però, la terza stagione di Mina Settembre scardina ogni certezza perchè Viola decide di mettersi a cercare Simona, la sua madre naturale. Come se non bastasse, per farlo chiede aiuto proprio a Domenico, proprio nel momento in cui la relazione con Mina sembra procedere a gonfie vele.

Il conte di Montecristo

Sam Claflin nei panni del protagonista Edmond Dantès

Canale 5 avrà pure battuto la Rai sul tempo, mandando in onda il film francese con Pierfrancesco Favino durante le vacanze di Natale, ma non c'è dubbio che l'adattamento recente del classico di Dumas più atteso sia proprio quello che andrà in onda, da lunedì 13 gennaio, su Rai 1.

La coproduzione internazionale, diretta dal premio Oscar Bille August, con Sam Claflin, Jeremy Irons, Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession e Nicolas Maupas, racconterà nel corso di quattro prime serate la storia, celeberrima, dell'ex marinaio Edmond Dantès, incolpato ingiustamente e condannato alla prigione dalle mire di tre uomini senza scrupoli. Dopo anni di sofferenze e isolamento, datosi alla fuga e diventato ricchissimo grazie al tesoro perduto degli Spada, Dantès, che si fa ora chiamare il conte di Montecristo, è tornato per compiere la sua vendetta.

Blackout - Vite sospese 2

Alessandro Preziosi in una scena della prima stagione di Blackout - Vite sospese

Dopo un finale di stagione che ha lasciato interdetti molti spettatori, la serie thriller con protagonista Alessandro Preziosi torna su Rai 1 a partire da martedì 14 gennaio con 8 nuovi episodi.

L'ultima puntata della prima stagione si era conclusa con il risveglio di Elena dal coma e un'aurora boreale a farle da sfondo. La seconda stagione di Blackout - Vite sospese riprenderà proprio da questi ultimi eventi e approfondirà i segreti dei suoi protagonisti.

La farfalla impazzita

Mercoledì 29 gennaio, in concomitanza con la Giornata della memoria (che si celebra ogni anno il 27 gennaio), su Rai 1 andrà in onda La farfalla impazzita, con Elena Sofia Ricci nei panni di Giulia Spizzichino. Tratto dalla storia vera dell'ebrea romana sopravvissuta all'eccidio delle Fosse Ardeatine, avvenuto il 24 marzo 1944, il film per la TV ci farà fare un salto di mezzo secolo, e ci porterà nell'Argentina del 1994, dove Giulia è chiamata a testimoniare per ottenere l'estradizione di Erich Priebke.

La bambina con la valigia

Dovrebbe andare in onda lunedì 10 febbraio, in occasione della Giornata del Ricordo, il film, prodotto da Rai Fiction, diretto da Gianluca Mazzella, sceneggiato da Andrea Porporati, ispirato all'omonimo libro di Egea Haffner e Gigliola Alvisi.

Attraverso gli occhi della piccola Egea, giovane abitante di Pola, La bambina con la valigia racconterà l'esodo, avvenuto tra il 1943 e il 1947, che ha segnato migliaia di famiglie italiane giuliano-dalmate.

Belcanto

Vittoria Puccini è la protagonista della nuova fiction Belcanto, ambientata a metà dell'800 tra Napoli e Milano

Dovrebbe debuttare (perchè il condizionale è d'obbligo quando manca più di un mese e in mezzo c'è Sanremo) lunedì 24 febbraio una nuova serie con Vittoria Puccini e Caterina Ferioli. Ambientata a metà del 1800 nel mondo dell'Opera lirica, diretta da Carmine Elia, Belcanto racconta la storia di Maria e delle figlie Antonia e Carolina, in fuga da Napoli e da un padre padrone, dirette a Milano con un sogno: cantare al teatro Alla Scala.

Andrà in onda per quattro settimane.

Le fiction RAI ancora senza una data di messa in onda ufficiale

A febbraio, si diceva, il palinsesto RAI è ancora passibile di forti scossoni, senza considerare che la "settimana santa" di Sanremo (in programma dall'11 al 15 febbraio) spazzerà come sempre via tutto il resto della programmazione.

Le riprese di Che Dio ci aiuti 8 sono iniziate a giugno 2024

Tuttavia proprio negli ultimi giorni del mese - si parla di giovedì 27 - dovrebbe tornare sullo schermo una delle produzioni più amate: Che Dio ci aiuti 8. Protagonista sarà ancora Francesca Chillemi, ma al suo fianco ci saranno tante new entry, e un graditissimo ritorno: nonostante quanto dichiarato due stagioni fa, nelle puntate ci sarà ancora spazio per Elena Sofia Ricci e la sua Suor Angela.

Vanessa Scalera riprenderà i panni della PM Imma Tataranni nella stagione 4 della serie tratta dai libri di Mariolina Venezia

Attesissima è anche Imma Tataranni 4, che dovrebbe tornare con quattro nuovi episodi tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. La stagione 3 si era conclusa con la concretizzazione delle fantasie più sfrenate della PM materana: un appassionato bacio - e certamente molto di più - con Calogiuri.

Il matrimonio con Pietro sembra definitivamente compromesso, tanto che, nella scena finale della stagione 3, è proprio Imma a bussare alla porta dell'amica Diana per chiedere ospitalità e aiuto.

Miriam Leone è la protagonista di Miss Fallaci, la fiction in 8 puntate che dovrebbe approdare su Rai 1 a marzo.

Ambientata alla fine degli anni '50, racconterà gli inizi della carriera della giornalista e scrittrice fiorentina. Fu proprio quel periodo, e il suo primo viaggio negli Stati Uniti, a dare una svolta decisiva al lavoro della Fallaci, alle prese con un ritratto ironico e molto verosimile della società americana e di Hollywood.

Mentre si aspetta di capire che fine farà la terza stagione de Il commissario Ricciardi, ci si prepara anche al ritorno di Un professore 3, con Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann, in primavera. Poco prima dell'estate sarà poi la volta di Màkari 4, che dovrebbe essere anche l'ultimo appuntamento con la fiction con Claudio Gioè ed Ester Pantano.

La prima foto di Can Yaman nei panni di Sandokan

In autunno invece, salvo imprevisti, sarà finalmente la volta di Sandokan, il remake dello sceneggiato anni '70 con Kabir Bedi, che vedrà l'attore turco Can Yaman cimentarsi con la Tigre della Malesia. Annunciata nel 2020 dalla casa di produzione Lux Vide, dopo una fase di stallo e due anni di lavorazione, tra casting e riprese, la serie pare finalmente pronta al debutto.

Con le scene aggiuntive girate tra settembre e ottobre 2024, un cast che, oltre a Yaman, comprende tanti volti noti, tra cui Ed Westwick e Alessandro Preziosi, Sandokan sarà uno degli eventi televisivi attorno a cui ruoteranno gli ultimi mesi del 2025 per la RAI.

Le serie tv in arrivo su Rai 2

Rocco Schiavone è approdata negli Stati Uniti con il titolo di Ice Cold Murders

Tempo fa si era parlato di una sua promozione su Rai 1, poi si è preferito lasciarlo sul secondo canale, per opportunità di palinsesto. La buona notizia ora è che Rocco Schiavone 6, dopo un'attesa di due anni, arriverà presto in TV. Le riprese, iniziate a marzo 2024, si sono concluse in estate, tra Aosta, Roma e Buenos Aires.

E mentre il burbero vicequestore interpretato da Marco Giallini sta lentamente conquistando anche il mercato americano (con il titolo Rocco Schiavone: Ice Cold Murders), la RAI non ha ancora comunicato una data precisa per il suo ritorno sugli schermi italiani. È assai probabile, però, che riusciremo a rivederlo all'inizio della primavera.

Maria Esposito tornerà in Mare Fuori 5 ancora nei panni di Rosa Ricci, uno dei personaggi più amati e più discussi della serie

Tra le serie già annunciate, come sempre molta attesa c'è intorno a Mare Fuori 5, la nuova stagione della serie cult che sarà in onda a partire da mercoledì 19 febbraio per sei settimane.

Tante le novità per il pubblico, che ha già dovuto dire addio, alla fine della scorsa stagione, ad alcuni dei protagonisti più amati come Massimiliano Caiazzo (Carmine), Matteo Paolillo (Edoardo) e Kyshan Wilson (Kubra).

Un cambio ci sarà anche in cabina di regia, dove, salutato Ivan Silvestrini, arriverà Ludovico Di Martino, già noto per Skam 3, La belva e I viaggiatori.

Tra nuove sfide, nuove storie, e dilemmi morali soliti, torneranno invece molti personaggi già noti: Rosa Ricci (Maria Esposito), Carmela (Giovanna Sannino), Massimo (Carmine Recano) e Beppe (Vincenzo Ferrera).

Francesco Luciani, Francesco Di Tullio, Rebecca Mogavero, Elisa Tonelli, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo saranno invece le new entry della stagione 5, che sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.