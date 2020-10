Imma Tataranni 2: quando andrà in onda la nuova stagione?

Si avvicinano le riprese per Imma Tataranni 2, mentre su Rai1 vanno avanti le repliche, ma quando andranno in onda le nuove puntate?

Imma Tataranni 2 si farà: non ci sono ancora certezze su quando andrà in onda la nuova stagione ma produttori e sceneggiatori sono al lavoro e le riprese dei nuovi episodi dovrebbero iniziare a gennaio 2021, virus permettendo.

Imma Tataranni - Sostituto procuratore: una foto dal set

A confermare la data è stato Massimiliano Gallo, che in Imma Tataranni - Sostituto procuratore interpreta il marito della protagonista, dalle pagine di DiPiù TV: l'attore napoletano ha spiegato che le riprese, inizialmente programmate per settembre, sono state posticipate alle prime settimane del 2021 per via dei ritardi alla produzione portati dalla difficile situazione sanitaria. Di conseguenza i nuovi episodi potrebbero arrivare tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

Ulteriore confermata di una stagione 2 imminente è arrivata anche da un'intervista più recente a Vanity Fair di Alessio Lapice, volto del braccio destro di Imma Tataranni, Ippazio Calogiuri, che ha annunciato, tra l'altro, l'evoluzione del suo personaggio. Dopo il bacio che ha chiuso la prima stagione, dunque, dobbiamo aspettarci di più dal suo rapporto particolare con il sostituto procuratore di Matera?

Intanto Imma Tataranni continua a piacere molto al pubblico RAI anche in replica: ogni martedì sera infatti il primo canale sta proponendo nuovamente le puntate della prima stagione, registrando ancora ascolti di tutto rispetto - intorno ai 4 milioni di spettatori a puntata -, vincendo puntualmente la prima serata, esattamente come successo un anno fa, quando Imma Tataranni era uscita per la prima volta dalle pagine di Mariolina Venezia per materializzarsi con il volto di Vanessa Scalera.