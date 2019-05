Il Trono di Spade e Westworld: il video mashup dei titoli di testa è spettacolare!

Il Trono di Spade e Westworld si incontrano in uno spettacolare video mashup che unisce le due sequenze dei titoli di testa.

Il Trono di Spade e Westworld hanno regalato ai fan degli epici titoli di testa e ora un fan ha realizzato un incredibile mashup delle due sequenze.

Il video è stato condiviso sul canale di GillesKontrol e fonde alla perfezione lo stile e gli elementi delle due creazioni che aprono le puntate delle serie della HBO.

Il mashup si intitola Westeros World e mostra la "creazione" degli elementi legati alla saga tratta dai romanzi di George R.R. Martin e alla storia ispirata al film di Michael Crichton.

La musica è inoltre un mix dei brani composti da Ramin Djawadi per Il trono di spade e Westworld.

Sullo schermo, come se fossero dei prodotti della Delos, si assiste così alla creazione di draghi, corone, dell'iconico trono, di Daenerys e dello stendardo della famiglia Stark, della spada impugnata da Jon Snow e persino del Re della Notte!

Ecco l'epico video:

Il Trono di Spade è attualmente in onda sugli schermi di HBO, Sky Atlantic e NowTV con le puntate dell'ottava stagione, l'ultima a essere prodotta. Westworld tornerà invece prossimamente con gli episodi della terza che continuerà il racconto portato sul piccolo schermo da Jonathan Nolan e Lisa Joy, ambientato in un mondo fatto di androidi, parchi tematici incredibilmente realistici e lotta per la sopravvivenza.

