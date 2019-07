Il Trono di Spade, gli Stark e i metalupi tornano nel prequel della serie!

La seguitissima serie HBO Il Trono di Spade si è conclusa proprio questa estate e già si parla da tempo di un prequel, in cui torneranno gli Stark e i loro metalupi.

La serie si è conclusa quest'estate, battendo diversi record durante i suoi sei episodi. Nonostante le reazioni negative di fan e critici nel corso della sua ottava stagione, Il Trono di Spade rimane la serie più seguita di HBO di tutti i tempi, quindi non stupisce la messa in onda di un prequel sui Sette Regni.

Questa nuova serie si svolgerà milioni di anni prima di quella originale, avrà una trama completamente diversa rispetto da quella che conosciamo, concentrandosi su un momento temporale diverso della storia di Westeros.

Il Trono di Spade, prequel: tutto quello che sappiamo

George R.R. Martin con Peter Dinklage - Il trono di spade

Durante un'intervista con Entertaiment Weekly, il creatore di Game of Thrones George R.R. Martin ha confermato che il prequel ancora senza titolo (anche se si parla da settimane di Bloodmoon come titolo ufficiale) includerà anche alcuni membri della Casa Stark di Grande Inverno, così come i loro metalupi: "Gli Stark saranno sicuramente presenti all'interno della serie. Così come saranno presenti anche gli Estranei e altre creature come i metalupi e i mammuth"

Gli Stark discendono dai Primi Uomini di Westeros, quindi ha senso che possano apparire in un periodo precedente a quello che già conosciamo bene.

Ma non tutte le Case che conosciamo saranno presenti nel prequel de Il Trono di Spade, ad esempio i Lannister saranno assenti dalla serie, almeno all'inizio: "I Lannister non ci sono ancora, ma sicuramente ci sarà Castel Granito che è occupato dai Casterlys, la famiglia che sarà truffata e spogliata dei propri averi da Lann l'Astuto capostipite, per l'appunto, dei Lannister, casata la cui storia non è ancora chiaro se verrà raccontata nel prequel."

Anche se già sappiamo che sarà presente Naomi Watts nel cast, ha detto che non ci sarà un vero protagonista assoluto della serie TV: "Siamo di fronte a una prova corale, un vero ensamble. Non abbiamo un vero protagonista quanto un insieme di protagonisti."