Il Trono di Spade, le star della serie giocano a Dungeons & Dragons per beneficenza

È reunion virtuale per il cast de Il trono di spade. Diverse star del celebre show di HBO avranno di nuovo a che fare con D&D... Ma questa volta l'acronimo sta per Dungeons & Dragons.

Niente David Benioff e D. B. Weiss, quindi, ma giochi a tema Dungeons & Dragons in compagnia di Iwan Rheon (Ramsay Bolton), Kristian Nairn (Hodor), Gemma Whelan (Yara Greyjoy), Daniel Portman (Podrick, Natalia Tena (Osha) e altre celebrità come Deborah Ann Woll (Daredevil, True Blood), Amy Acker (Angel, Agents of S.H.I.E.L.D.) Matthew Lillard (Scooby-Doo, Good Girls) e Thomas Middleditch (Silicon Valley, Zombieland - Doppio Colpo) per raccogliere fondi in favore del Red Nose Day, i cui ricavati quest'anno andranno in aiuto dei bambini che hanno bisogno di aiuto in questo momento particolare.

La video-chat ha una data: 20 giugno (12 p.m. PT/3 p.m. ET), come riporta Entertainment Weekly, e la game designer di D&D Kate Welch farà da Dungeon Master per la campagna.

"Il gioco come lo organizzo solitamente tende ad essere abbastanza goffo e ridicolo, due termini che non assocerei necessariamente a Il Trono di Spade" ha affermato Welch "Non vedo l'ora di scoprire come questi attori in particolare reagiranno alle bizzarrie che trovereste tipicamente a un tavolo di D&D".

"Devi ragionarci su come risolvere il problema, mica come Ramsay Bolton. Probabilmente il suo approccio non sarebbe molto utile in questi casi" commenta Rheon in un promo per l'iniziativa.

Arrivederci Westeros allora, e benvenuti al tavolo da gioco.