Il Trono di Spade: i fan vogliono uno spinoff su Arya Stark!

I fan de Il Trono di Spade invocano uno spinoff dedicato al personaggio di Arya Stark.

Ad aprile Maisie Williams e Sophie Turner, interpreti - rispettivamente - di Arya e Sansa Stark - si erano dimostrate possibiliste su un eventuale spinoff della serie HBO dedicato ai loro personaggi.

"Firmerei per questo lavoro" ha dichiarato la Williams nel corso di un'intervista. "Firmerei anche io" ha aggiunto Sophie Turner. "Non firmerei per nessun altro spinoff se con me non c'è Maisie. E nessun altro." "Il pubblico non vuole un finale" aveva aggiunto Maisie Williams. "Non importa come finisca la storia, la gente non vuole un finale. Così la fine della serie non sarà accolta bene, perché nessuna fine va bene. Capite cosa intendo? Credo che il nostro finale vada bene e che sia il momento giusto per concludere."

Il trono di spade: Maisie Williams in un'immagine del finale di serie, The Iron Trhone

La storia di Arya Stark viene lasciata aperta, alla fine de Il trono di spade 8x06 (qui la nostra recensione del finale di serie): la ragazza si mette in viaggio verso ovest, diretta verso dove tutte le mappe si fermano. Nel frattempo Maisie Williams è pronta a una nuova avventura, visto che prossimamente la vedremo nello spinoff di X-Men New Mutants.

"Sono nervosa per ciò che mi attende, voglio provare di essere un'attrice adesso, voglio sfruttare le opportunità che mi fornirà questa serie. Non sono più legata a un unico personaggio, ho davanti a me una scelta ampia. Farò in modo di fare tesoro di questa esperienza per ciò che accadrà dopo" ha commentato Maisie Williams.