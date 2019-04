Il Trono di Spade: gli spinoff possibili della serie HBO secondo il SNL

La febbre da Il Trono di Spade sta salendo e, grazie al Saturday Night Live, abbiamo una preview su quali potrebbero essere dei fantastici - e assolutamente improbabili - spinoff della serie HBO!

Nell'ultimo episodio del celebre show americano, sono stati inventati tantissimi nuovi spinoff, da Arya, la versione animata ispirata al celebre cartone di Mtv Daria, a Game of Thrones: Special Victims Unit, ispirato al famoso Law & Order: Special Victims Unit, in cui i protagonisti Mariska Hargitay e Ice-T si ritrovano in abiti medievali per discutere uno spassoso caso violento.

Tra gli altri titoli ci sono anche Castle Rock, una versione zombie di Riverdale, Cersei and the City, che già è cult sul web, The Marvelous Mrs. Melisandre, ispirata a La fantastica signora Maisel e anche Hodor's House per HBO Kids:

Per ora gli showrunner non hanno svelato alcun dettaglio riguardante la trama delle sei puntate inedite che concluderanno l'adattamento televisivo dei romanzi scritti da George R.R. Martin, annunciando solo la presenza di un'epica battaglia che vedrà contrapposti umani ed Estranei. Nella lunga attesa per l'ottava stagione, abbiamo azzardato qualche teoria su Il Trono di Spade 8, ma ovviamente è tutto da vedere.

I membri del cast de Il trono di spade, in questi mesi, stanno inoltre mantenendo il segreto con estrema attenzione e la loro fatica nel non rivelare spoiler dovrà durare ancora piuttosto a lungo per evitare di rovinare la visione agli spettatori, che potranno dunque guardare la serie a partire dalla prossima primavera.