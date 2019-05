Il Trono di Spade: lo spinoff su Arya Stark non si farà, parola di HBO

Dopo il gran finale de Il Trono di Spade sono stati in molti a chiedere a HBO uno spinoff su Arya Stark, ma il network non ha nessuna intenzione di farlo.

Il Trono di Spade non si era concluso nemmeno da un giorno quando i fan cominciavano già a invocare uno spinoff su Arya Stark. Delusione per l'epilogo piuttosto tiepido dato al personaggio? Semplice volontà di vedere approfondita la storia di quello che è stato il personaggio preferito perfino per la moglie di George Martin?

Sia come sia, la certezza è una sola al momento: HBO non intende mettere in cantiere nessuno spinoff dedicato alla figlia ribelle di casa Stark. A ribadirlo è stato il capo della programmazione, Casey Bloys, intervistato da Deadline, ma il motivo è ufficialmente molto più romantico di quanto si possa pensare.

"Capisco da dove arriva la richiesta, lo comprendo, davvero" ha fatto sapere Bloys. Tuttavia: "volendo stare attenti a non uccidere la famosa gallina dalle uova d'oro, lo show di Dan e David, così come è n 8 stagioni, deve rimanere come un'opera d'arte unica, senza spettacoli satellite, come sarebbe una serie tv tutta su Arya".

Bloys, in definitiva, non ha fatto altro che confermare la linea già stabilita dal suo network: "Crediamo sia meglio tentare con serie prequel che esplorino altre zone e altri momenti del gigantesco universo fantasy che George R.R. Martin ha creato. Sembra proprio la cosa giusta da fare: lasciare che Il Trono di Spade stia in piedi da solo".

Fortunatamente sembra che l'arrivo del primo spinoff prequel, conosciuto fin qui con il nome di lavorazione di Bloodmoon, non sia così lontano: sappiamo che le riprese sono cominciate ufficialmente la scorsa settimana. Oltre al fatto che, come riportato da George R.R. Martin, HBO avrebbe dato il via libera ad altre tre serie prequel ancora dalle parti di Westeros.