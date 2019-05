Il Trono di Spade 8x06: Sophie Turner mostra il "lato nascosto" degli Stark in una foto esilarante

Sophie Turner ha postato una foto rubata dal dietro le quinte de Il Trono di Spade 8x06, che mostra i fratelli Stark come non li abbiamo mai visti!

Il Trono di Spade 8x06 ha ufficialmente chiuso la serie ma le sorprese per i fan non sono finite: ne è una dimostrazione la foto che Sophie Turner ha postato poche ore fa dalla sua pagina Instagram, che ritrae i sopravvissuti della famiglia Stark in vesti insolite.

La foto è stata evidentemente scattata in una pausa dalle riprese di una delle scene finali della sesta puntata (qui la nostra recensione del finale de Il Trono di Spade 8x06), quella in cui il gran consiglio di Westeros (ovvero tutti i rappresentate delle casate nobiliari sopravvissute a 8 stagioni del Trono) si riunisce ad Approdo del Re in realtà per decidere sulle sorti di Tyrion e Jon Snow, e si ritrova poi ad eleggere il nuovo re dei Sei Regni. Nel gran concilio c'erano ovviamente anche loro, i tre rampolli di casa Stark, anche detti il "paccheto sopravvissuti" come li ha soprannominati Sophie Turner, aka Sansa Stark nell'esilarante scatto che ha condiviso.

Arya (Maisie Williams), Sansa e Bran (Isaac Hempstead-Wright) sono seduti nello stesso ordine in cui li abbiamo visti nell'episodio finale, anche se non conservano proprio lo stesso aspetto grave: se Maisie Williams indossa dei grossi occhiali da sole neri (che in realtà ben si addicono alla sua Arya) e Sophie sembra stia nervosamente fumando una sigaretta elettronica, il più divertente è sicuramente Isaac Hempstead-Wright che, forse eccessivamente accaldato dagli strati di tessuti, pelle e pelliccia contemplati dal suo costume di scena, ha deciso di girare la sequenza praticamente in mutande.

Il Trono di Spade 8x06 è andato in onda domenica 19 maggio su HBO e in contemporanea su Sky Atlantic in Italia, facendo registrare ovunque nuovi record di ascolti. Pur non risparmiandosi la consueta buona dose di critiche da parte del pubblico, o almeno da parte del milione di firmatari della petizione che chiede a HBO di rifare completamente l'ottava stagione del suo show di maggiore successo.