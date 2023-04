Il Trono di Spade: il Monopoly ispirato al mondo di George R.R. Martin scontatissimo su Amazon

Il Monopoly a tema Il trono di spade, targato Habro, è inaspettatamente in offerta su Amazon. Con questa edizione gli appassionati della serie tv e dei libri avranno la possibilità di entrare nel mondo che amano, attraverso trovate ludiche ed elementi di gioco unici nel loro genere, seppur familiari. Sul sito il Monopoly è disponibile a un prezzo di 35 €, con uno sconto del 12% dal prezzo base per la versione italiana. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito.

Nel dettaglio quest'edizione del Monopoly de Il trono di spade contiene: le pedine ispirate alla varie casate, grafica e denaro a tema Game of Thrones, avamposti e castelli (32 fortezze e 12 castelli al posto di case e alberghi) e un fermacarte arricchito dal tema musicale della serie HBO (tutto tradotto in italiano).

Con il Monopoly de Il trono di spade gli appassionati avranno la possibilità di viaggiare tra le leggendarie terre di Westeros mentre acquistano, vendono e contrattano per i luoghi dei Sette Regni. Le monete disponibili consistono in 42 Dragoni d'Oro e 53 Cervi d'Argento, la grafica del tabellone e delle caselle traggono ispirazione dal lavoro di HBO, e il portacarte in ferro a forma di trono è dotato di un supporto musicale che suona la colonna sonora della serie ascoltabile con la pressione di un apposito tasto. A quale casata prometterete la vostra incondizionata fedeltà una volta sul tabellone?