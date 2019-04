Il Trono di Spade 8 invade Milano grazie a Now Tv!

Il Trono di Spade 8 arriverà tra una settimana e Now Tv ha letteralmente invaso Milano con il gelido inverno che aspetta i nostri protagonisti!

320 pensiline di autobus allestite a tema, più di 90 schermi digitali, Metro Duomo completamente brandizzata, 4 pensiline e tram decorati, 6 Maxi Ledwall da Eataly, una Vela Digitale in Piazza Gae Aulenti, 232 schermi in tutte le metro della città e un'affissione sul naviglio grande di 410 metri quadri. Sono solo alcuni dei numeri e delle iniziative di una grande operazione di comunicazione urbana a Milano guidata da NOW TV, il servizio in streaming di Sky, per celebrare l'ultima e attesissima stagione de Il trono di spade. L'attività milanese non sarà però soltanto "local" ma coinvolgerà anche tutti i fan della produzione HBO con un sondaggio online sul sito www.nowtv.it/got per votare il personaggio più amato.

Il trono di spade e Now TV nella metro di Milano

Se l'ultima stagione de Il Trono di Spade sarà disponibile dalla notte fra il 14 e il 15 aprile - in contemporanea con gli Stati Uniti - in streaming su NOW TV e su Sky Atlantic, da alcuni giorni Milano è già stata invasa dai protagonisti della Serie. La massiccia campagna di comunicazione urbana di NOW TV alterna affissioni standard, circuiti di arredo cittadino, schermi digitali ad alta definizione, tram decorati integralmente e photo opportunities. A Largo Cairoli, Largo La Foppa, Piazzale Marengo e a Foro Bonaparte 4 pensiline di tram saranno allestite con immagini di un vero Trono, come quello tanto ambito nella Serie. I milanesi potranno quindi trascorrere l'attesa del mezzo pubblico facendo finta di essere Daenerys Targaryen o Jon Snow, e immortalare l'imperdibile "momento da Re".

Il Trono di Spade 8: tutti gli spoiler e le anticipazioni

L'amatissima produzione HBO sarà poi protagonista nella Metro Duomo della città meneghina. Chi si troverà a passare per questa fermata si imbatterà in numerose affissioni ispirate ai volti e ai nomi dei protagonisti. "We Believe in Jon Snow", "We Believe in Daenerys", "We Believe in Tyrion" leggeranno i passanti sui manifesti, e sarà come essere ad "Approdo del Re", città simbolo della Serie TV. Ma non sarà necessario essere a Milano per condividere la passione per Il Trono di Spade: il servizio in streaming di Sky ha infatti lanciato un sondaggio collegato all'operazione ADV sul sito www.nowtv.it/got che permetterà a tutti i fan di votare il personaggio preferito tra i tanti volti della Serie. Su tutte le affissioni in giro per la città i fan troveranno l'invito a esprimere il proprio voto fino all'11 aprile, e il giorno seguente sarà svelato il vincitore con una sorpresa per la città di Milano.

Il trono di spade: la pensilina a tema a Milano

Realizzata dall'Agenzia creativa Alkemy digital_enabler, l'operazione ADV di NOW TV è stata guidata dagli Chief content officers Federico Ghiso e Giorgio Cignoni, dalla copywriter Carmen Balestrieri e dall'art director Gaia Barison. Hanno collaborato ABC Production, WaveMaker, le concessionarie IGPDecaux, Clear Channel, Class Pubblicità, Urban Vision e l'agenzia media Out of Home Kinetic.

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade debutta in onda su Sky Atlantic, e in streaming su NOW TV, dalle ore 3 della notte fra il 14 e il 15 aprile (in lingua originale con sottotitoli in italiano). Dalle prime ore del mattino del 15 aprile sarà anche on demand e dal 22 aprile andrà on air la versione doppiata in italiano. Disponibili on demand anche le 7 stagioni precedenti.