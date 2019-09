Il Trono di Spade, Lena Headey e la foto con i suoi fratelli: "Lannister per sempre!"

Il Trono di Spade si è concluso con l'ottava stagione e Lena Headey, dopo la vittoria agli Emmy, ha voluto rendere omaggio ai suoi fratelli nella serie con un post condiviso su Instagram.

L'attrice Lena Headey, interprete di Cersei Lannister in Il trono di spade, ha infatti condiviso una foto scattata dopo la cerimonia degli Emmy in cui appare accanto a Peter Dinklage e Nikolaj Coster-Waldau, interpreti di Tyrion e Jaime.

La star del piccolo schermo ha accompagnato l'immagine con la didascalia "Ed ecco qui... che notte... i miei fratelli da un'altra madre... o le stesse madri... non importa, mi confonde... vi voglio bene e non potrei esserci riuscita senza di voi, nessuno è più sciocco, gentile e in grado di sostenere gli altri... Terrò nel mio cuore tutto questo".

Lena ha concluso il post sottolineando: "Lannister per sempre".

Il post è stato commentato da alcuni interpreti dello show tratto dai romanzi scritti da George R.R. Martin, tra cui Carice Van Houten che ha semplicemente scritto "Caaaaarini" accompagnato da un'emoji del fuoco, un po' in stile Melisandre; l'interprete di Sam Tarly, John Bradley, ha scritto "Adorabile"; e Nathalie Emmanuel che ha avuto la parte di Missandei ha pubblicato solo molti cuori.

Pilou Aesbaek, che nello show è stato Euron Greyjoy, ha ironizzato scrivendo: "Ok. Vi meritate a vicenda", probabilmente facendo riferimento a quanto accaduto negli ultimi episodi in cui il suo personaggio si è scontrato con Jaime dopo aver cercato di conquistare Cersei.

Il trono di spade 8: perché Jaime e Sansa sono i personaggi più interessanti