Il Trono di Spade: la maratona su Sky dal 26 marzo

Il Trono di Spade tornerà su Sky che proporrerà tutti i 73 episodi della serie, permettendo così una maratona di oltre 70 ore per impegnare gli spettatori durante il lockdown causato dal Coronavirus.

Il binge watching delle otto stagioni dell'adattamento dei romanzi scritti da George R.R. Martin permetterà di vedere un'intera stagione al giorno sul canale 111 della piattaforma che prenderà il nome di Sky Atlantic: Il Trono di Spade. L'evento televisivo si svolgerà quindi dal 26 marzo al 2 aprile: in otto giorni si potranno rivivere tutte le emozioni della storia ambientata a Westeros, seguendo il percorso compiuto da Jon Snow, Arya, Tyrion, Daenerys, Sansa, Cersei e tutti gli altri personaggi che hanno avuto un ruolo chiave nella lotta per il potere e contro gli Estranei, la terribile minaccia diventata incredibilmente concreta nell'ottava stagione, che mostra il confronto finale.

L'intera serie Il trono di spade sarà inoltre disponibile on demand e su Now Tv. Il binge watching è una delle iniziative che Sky ha proposto con l'hashtag #iorestoacasa e che comprendono anche l'apertura a ogni suo abbonato dei suoi pacchetti fino al 3 aprile, in modo che chi non ha sottoscritto le formule Cinema, Famiglia o Sport possa accadere a qualsiasi tipo di programmazione in queste giornate trascorse a casa. Sky ha inoltre messo a disposizione un film pay per view diverso a settimana, dal 19 marzo si parte con L'Immortale, e ha lanciato una raccolta fondi a favore della Protezione Civile.