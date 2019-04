Il Trono di Spade: Kit Harington svela le sue scene preferite della serie!

Il Trono di Spade 8 sta per tornare in tv e Kit Harington, ormai storico interprete di Jon Snow, ha rivelato le sue scene preferite della serie HBO.

Quando ritornerà sui piccoli schermi la serie HBO, Jon Snow arriverà a Grande Inverno insieme alla regina Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) per aiutare il Nord a resistere all'attacco dei Walkers. Le riprese dell'ottava stagione de Il trono di spade sono state tra le più intense di tutta la lavorazione secondo il cast, tra cui Kit Harington. Durante un'intervista con Entertainment Weekly, l'attore ha raccontato i suoi momenti preferiti della serie:

Il Trono di Spade 8: Kit Harington in una foto dell'ultima stagione

"Sono molto orgoglioso della Battaglia dei Bastardi, quella con la scena in mezzo ai cavalli. E sarò sempre molto orgoglioso anche delle stagioni 2 e 3. Credo che quella storyline sia una delle preferite del pubblico, i momenti in cui io e Rose [Leslie, interprete di Ygritte] camminiamo in mezzo alle lande desolate - queste sono le mie scene preferite."

Durante la chiacchierata con il portale, Kit ha avuto anche modo di approfondire un po' la difficoltà nel girare l'ottava stagione, verso la quale ha dichiarato: "Ogni episodio è gigantesco, è quasi implacabile. Tempo fa, quello che avremmo girato in un giorno, lo giriamo in cinque giorni. Mezza giornata diventa tre giornate intere. Questa è la portata dei nuovi episodi, abbiamo girato ogni scena in tanti modi così da avere molta più scelta."

Cosa ci aspetta è ancora avvolto nel mistero e negli ultimi mesi gli spoiler su Il Trono di Spade 8 si sono susseguiti senza sosta. La lotta per il possesso di Westeros e dei Sette Regni appare, infatti, sempre più incerta tra gli schieramenti. Da un lato Jon Snow e Daenerys Targaryen, dall'altro Cersei Lannister che non è disposta a perdere per niente al mondo. Mentre su tutti incombe la minaccia degli Estranei che ormai hanno rotto il confine della Barriera e si stanno inoltrando nel Nord verso Grande Inverno, la capitale del reame degli Stark. Il nuovo teaser rilasciato pochi giorni fa, ha messo in luce uno scenario oscuro e di distruzione, che dà sicuramente l'idea del clima generale di questa ultima stagione.