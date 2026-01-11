Il Trono di Spade, Kit Harington critica chi ha firmato la petizione per un nuovo finale: "Come osate?"

Kit Harington, interprete di Jon Snow, ha rivelato di essersi arrabbiato con i fan della serie Il Trono di Spade per la petizione con cui chiedevano di girare nuovamente la stagione 8.

Gli ultimi episodi dell'adattamento televisivo dei romanzi di George R.R. Martin hanno infatti suscitato critiche e diviso l'opinione degli spettatori.

La reazione di Kit alla petizione

In una nuova intervista rilasciata al New York Times, Kit Harington ha dichiarato che vedere quasi 2 milioni di persone firmare la petizione con cui si chiedeva un nuovo epilogo per Il trono di spade lo ha indispettito profondamente.

L'attore ha dichiarato: "Quello mi ha onestamente fatto infuriare. Voglio dire, come osate? Scusate, ma è quello che provo".

L'interprete di Jon Snow ha ribadito: "Penso ci fosse un livello di idiozia che può solo arrivare attraverso i social media".

Harington ha poi ricordato che era in rehab quando è arrivata sugli schermi l'ultima stagione della serie Il trono di spade. Quando è uscito è quindi rimasto 'sconvolto' dalla negatività rivolta alle puntate.

L'attore ha sottolineato che ha trovato particolarmente irrispettoso attaccare duramente il lavoro compiuto dagli sceneggiatori e da tutte le persone coinvolte, considerando che una scena di battaglia ha persino richiesto 55 giorni per essere completata.

Il futuro della saga

La saga scritta da Martin continuerà comunque a essere protagonista con gli show spinoff. House of the Dragon, dopo la terza stagione in arrivo in estate, continuerà la storia dei Targaryen con un quarto capitolo che, forse, potrebbe non essere l'ultimo.

A Knight of the Seven Kingdoms arriverà invece sugli schermi il 18 gennaio, in Italia su Sky e in streaming su NOW, e il rinnovo permetterà alla serie di tornare con un secondo capitolo della storia, con al centro un cavaliere e il suo scudiero, nel 2027.

Il progetto dovrebbe essere composto da tre gruppi di episodi, come il numero di libri pubblicati da Martin in cui appaiono i due personaggi.

Il nuovo show tratto dalle opere di George R.R. Martin, di cui potete vedere il finale trailer, racconterà la storia del cavaliere Ser Duncan l'Alto (Peter Claffey) e del suo giovane scudiero Egg (Dexter Sol Ansell).

I due protagonisti incontreranno durante le loro avventure molti membri della dinastia Targaryen, tra cui il principe Aerion Targaryen (Finn Bennett), il principe Baelor Targaryen (Bertie Carvel) e il principe Maekar Targaryen (Sam Spruell).