A Knight of the Seven Kingdoms: le avventure di Dunk ed Egg prendono vita nel final trailer della serie

Dopo la sua presentazione in pompa magna al CCXP in Brasile, HBO ha diffuso in streaming il trailer finale di A Knight of the Seven Kingdoms, il nuovo spin-off de Il Trono di Spade in uscita su HBO Max il 18 gennaio 2026.

Nonostante sia ambientata nel mondo di Westeros, questa affascinante storia incentrata sulle avventure di una coppia inaspettata sembra molto diversa da quasi tutto ciò che abbiamo visto nella serie principale o in House of the Dragon.

Questo potrebbe però giocare a suo favore, perché tutto sembra indicare che si tratterà di una ventata di aria fresca per la popolare serie fantasy creata da George R. R. Martin.

A Knight of the Seven Kingdoms: la prima foto della serie

Quando è ambientato il nuovo spin-off de Il Trono di Spade?

Un secolo prima degli eventi narrati nella saga principale, due improbabili eroi vagavano per Westeros... un giovane cavaliere ingenuo ma coraggioso, Ser Duncan l'Alto, e il suo piccolo scudiero, Egg.

Ambientato in un'epoca in cui la dinastia dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora svanito dalla memoria collettiva, grandi destini, nemici potenti e imprese pericolose attendono questi amici improbabili e incomparabili.

La prima stagione è tratta da Una storia dei Sette Regni, il primo dei racconti di Martin della serie. Ambientata molto tempo dopo House of the Dragon, la storia si svolge poco più di 50 anni dopo la morte dell'ultimo drago di Westeros. Si tratta di un periodo ricco di avvenimenti da esplorare e che non abbiamo ancora visto adattato sullo schermo.

A Knight of the Seven Kingdoms: Peter Claffey in una foto della serie

Un mondo dove la magia non esiste più

"Nessuno pensa alla magia", ha spiegato lo showrunner Ira Parker. "Potrebbe essere la Gran Bretagna del XIV secolo. È un mondo duro, spietato, crudo, popolato da cavalieri medievali, freddo ma con un tocco leggero e pieno di speranza. È un posto meraviglioso in cui vivere. In questa serie siamo partiti dal basso, stiamo iniziando proprio dal fondo. Non siamo con i lord e le dame, i re e le regine".

"Trovare una versione completamente diversa di questo mondo che tutti sembrano conoscere così bene era molto, molto allettante", ha aggiunto Parker. "Il fatto che viviamo in questo mondo, dove un tempo esisteva la magia, è molto interessante per me. Questo è il terreno e l'erba che hanno visto draghi e fuoco di drago in passato. Quindi tutto è proprio come il mondo reale, ma un po' più strano, un po' diverso".