Il Trono di Spade, Jason Momoa ha reagito in modo inaspettato alla morte di Khal

Il Trono di Spade è fin dall'inizia contraddistinta da molte morti e gli autori hanno ora rivelato la reazione inaspettata di Jason Momoa quando gli è stato detto che cosa sarebbe accaduto al suo personaggio.

David Benioff e D.B. Weiss sono stati ospiti del talk show condotto da Jimmy Kimmel e hanno avuto modo di condividere aneddoti e curiosità sullo show, senza però condividere spoiler.

I due showrunner hanno in particolare ricordato l'esilarante momento in cui Weiss ha chiamato Jason Momoa per annunciargli la cattiva notizia che Khal Drogo, il leader dei Dothraki, avrebbe perso la vita nella prima stagione della serie Il trono di spade. L'attore, prima di riattaccare il telefono, ha infatti replicato semplicemente: "Sì, lo so. Ora sono Aquaman".

Gli autori e produttori dell'adattamento dei romanzi di George R.R. Martin hanno quindi evitato di rispondere alle domande del conduttore che voleva sapere se gli Estranei fossero stati realmente sconfitti, se Bran aveva già previsto cosa sarebbe accaduto al Re della Notte e se qualcuno si siederà sull'ambito trono prima della conclusione dello show. Le risposte di Benioff e Weiss sono state: "Non risponderemo a questa domanda" e "C'è questa possibilità".

I due sceneggiatori hanno inoltre parlato del loro incontro con Martin durante il quale sono stati "interrogati" dallo scrittore che voleva scoprire se avessero capito l'identità della madre di Jon Snow.

Ecco il video:

Il trono di spade 8, chi morirà? 5 personaggi con il destino segnato (o quasi)

L'ottava e ultima stagione dello show va in onda ogni domenica su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Dopo l'epica battaglia avvenuta a Grande Inverno - di cui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x03 - nel prossimo episodio gli eventi si sposteranno nuovamente ad Approdo del Re, come anticipa il video promozionale.