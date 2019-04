Il Trono di Spade 8x04: anticipazioni e promo video

Il Trono di Spade 8x04: ecco le anticipazioni e il video promo in cui si svelano le prime sequenze di ciò che accadrà a Westeros dopo l'epica battaglia avvenuta a Grande Inverno.

Il quarto episodio dell'ultima stagione sarà trasmesso domenica 5 maggio e proseguirà il racconto ispirato ai romanzi scritti da George R.R. Martin.

La storia riprenderà da dove si era interrotta: dalla mattina successiva alla lunga notte raccontata nel terzo episodio, di cui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x03.

Il video condiviso da HBO si apre con un'inquadratura dedicata a Cersei ed Euron ad Approdo del Re, per poi ritornare a Grande Inverno dove si è alle prese con il lutto e la ricostruzione.

Daenerys viene mostrata mentre festeggia la vittoria avvenuta sull'armata guidata dal Re della Notte e annuncia, con accanto a lei Missandei e Varys, che è pronta a dominare anche l'ultima guerra.

Sullo schermo si sussegguono poi alcuni brevi passaggi tratti dalla puntata: Arya e Gendry si scambiano un bacio, Daenerys si riavvicina ai suoi draghi, i sopravvissuti allo scontro con l'esercito dei morti (tra cui anche Spettro) assistono alla cremazione dei corpi di chi ha perso la vita, il personaggio interpretato da Emilia Clarke cammina deciso tra i corridoi di un palazzo, uno dei suoi draghi vola al di sopra di una nave, Euron si inginocchia come se stesse per chiedere a Cersei di sposarlo e Sansa osserva preoccupata i draghi in volo.

Nella parte conclusiva del filmato Jon Snow e Davos stanno uscendo dai cancelli di Grande Inverno a cavallo, la flotta dei Targaryen è in viaggio e Daenerys osserva qualcosa con grande soddisfazione con alle spalle uno dei suoi draghi.

l trailer si conclude con la voce di Daenerys che sostiene che "La spezzeremo via con le radici e il gambo", mentre Cersei mantiene uno sguardo fiero e ha accanto a sé Euron Greyjoy e la Montagna, probabilmente a bordo di una nave.

Il video promozionale del quarto episodio preannuncia quindi che l'azione si sposterà nuovamente ad Approdo del Re e ci si concentrerà sulla lotta per il trono, senza però rivelare in che modo la scoperta delle proprie origini influenzerà le decisioni di Jon Snow, ora consapevole di essere un Targaryen.

L'ottava e ultima stagione dello show va in onda ogni domenica su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic.

Il trono di spade 8, chi morirà? 5 personaggi con il destino segnato (o quasi)