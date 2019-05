Il Trono di Spade, Isaac Hempstead-Wright: “La mia ragazza non ha mai visto la serie”

Non aver mai visto Il Trono di Spade: è possibile? Sì, e ci sono dei casi eclatanti come la fidanzata di Isaac Hempstead Wright, il giovane attore che nello show HBO interpreta Bran Stark, personaggio diventato sempre più determinante con il passare delle stagioni.

Parlando de Il Trono di Spade 8 e del gran finale previsto su HBO (e Sky Atlantic in Italia) per il 19 maggio, Isaac Hempstead-Wright ha rivelato tutta la propria eccitazione per la puntata al sito E! News: "Sono davvero emozionato. Penso che lo vedrò con un gruppo di amici. La mia ragazza ha detto che lo guarderà con noi ma temo che non capirà molto e forse neppure le piacerà: lei non ne ha mai visto una puntata prima d'ora!".

Il Trono di Spade 8x02: Bran in un'immagine della puntata

Sembra impossibile ma a quanto pare è davvero così. Dunque la fidanzata di Isaac non riuscirà mai a comprendere l'impatto che il personaggio interpretato dal suo ragazzo e tutto lo show hanno avuto e avranno sui milioni di fan in giro per il mondo. E forse neppure riuscirà a comprendere la malinconia che, a suo dire, ha già colto il giovane attore: "Dire addio a Bran alla fine delle riprese è stato davvero triste. Mettere via quel costume è stato molto strano. Non sarò mai più Bran Stark per tutto il resto della mia vita, il personaggio che ho interpretato negli ultimi dieci anni, un capiolo grande e importante di quella che fin qui è stata la mia esistenza".

L'addio al set del Trono, però, non vuol dire mettere da parte le amicizie nate con i colleghi: "Penso che molti di noi saranno desiderosi di fare delle reunion. Abbiamo una chat di gruppo in cui non si fa altro che parlare di dove e quando vedersi. Ultimamente qualcuno ha menzionato spesso Ibiza, ma ancora nulla è deciso".

L'ottava stagione, intanto, si avvia alla conclusione: l'episodio La lunga notte (qui la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x03) ha visto svolgersi la tanto attesa battaglia di Winterfell e per sapere cosa ci attende non resta che guardare le ultime 3 puntate di questa scoppiettante ultima stagione.

