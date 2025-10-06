Il Trono di Spade: HBO svela il poster e le prime immagini di A Knight of the Seven Kingdoms

HBO presenterà giovedì, al New York Comic Con, la nuova serie spinoff del cult Il Trono di Spade intitolata A Knight of the Seven Kingdoms e, nell'attesa, sono state diffuse le prime immagini e il poster ufficiale.

Il debutto sugli schermi è previsto per il mese di gennaio 2026.

Le nuove immagini dello show

Il poster della serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight non mostra i volti dei nuovi protagonisti, ricordando tuttavia che si tratta di un racconto che è diventato leggenda.

A Knight of the Seven Kingdoms: il poster della serie

I protagonisti Dunk ed Egg sono interpretati da Peter Claffey e Dexter Sol Ansell e tra pochi giorni lo scrittore George R.R. Martin salirà sul palco dell'evento newyorchese insieme ai due attori e a Ira Parker, che ha co-creato la serie e ne è showrunner.

A Knight of the Seven Kingdoms: Peter Claffey in una foto della serie

La nuova foto mostra invece Claffey di spalle, mentre cavalca. Lo scatto permette tuttavia di vedere lo scudo del protagonista e un breve assaggio degli splendidi paesaggi che gli spettatori potranno ammirare negli episodi. Altre immagini sono inoltre presenti nel video che HBO e HBO Max hanno condiviso per presentare i titoli in arrivo nella prossima stagione.

Cosa racconterà A Knight of the Seven Kingdoms

Il nuovo show tratto dalle opere di George R.R. Martin racconterà la storia del cavaliere Ser Duncan l'Alto (Peter Claffey) e del suo giovane scudiero Egg (Dexter Sol Ansell).

I due protagonisti incontreranno durante le loro avventure molti membri della dinastia Targaryen, tra cui il principe Aerion Targaryen (Finn Bennett), il principe Baelor Targaryen (Bertie Carvel) e il principe Maekar Targaryen (Sam Spruell). Tra gli altri personaggi coinvolti nella storia ci saranno Sir Lyonel Baratheon (Daniel Ings) e una burattinaia chiamato Tanselle (Tanzyn Crawford).

La nuova storia si inserisce a livello temporale 100 anni prima quanto mostrato in Il Trono di Spade e 100 anni dopo gli eventi di House of the Dragon.

La sinossi anticipa che gli eventi si svolgeranno in un'epoca in cui i Targaryen hanno ancora il potere e il ricordo dell'ultimo drago è ancora vivo.

George R.R. Martin e Ira Parker hanno scritto e prodotto la serie A Knight of the Seven Kingdoms. Ryan Condal , Vince Gerardis, Owen Harris e Sarah Bradshaw sono coinvolti come produttori.

Sarah Adina Smith e Harris sono i registi delle sei puntate della prima stagione.