L'albero genealogico di Casa Targaryen: ecco come si arriva da House of the Dragon a Game of Thrones. Ripassiamo in attesa dell'arrivo della seconda stagione di House of the Dragon, su NOW dal 17 giugno.

Tutte le casate create da George R.R. Martin sono interessanti e piene di personalità. Ma di fronte ai possessori di draghi tutto il resto scompare. È matematico: se c'è un drago vince il drago. E di tutte le nobili famiglie che abbiamo visto in Game of Thrones l'unica in grado di cavalcare draghi è quella dei Targaryen. Quindi, anche se i Lannister pagano sempre i propri debiti e gli Stark sono i re del Nord, la famiglia di fuoco sbaraglia la concorrenza.

Emilia Clarke è Daenerys Targaryen

Non è un caso quindi che lo stesso Martin abbia deciso di dedicare un intero libro alla storia della famiglia Targaryen: Fuoco e sangue, alla base della serie House of the Dragon, prequel de Il Trono di Spade. Non soltanto strumento di deterrenza, ma simbolo di potere e alto lignaggio, i Targaryen stessi, quelli che riescono a entrare in sintonia con questi animali sublimi, hanno un carisma particolare e la capacità di farsi adorare così come di distruggere.

Lo abbiamo visto bene con Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) in Game of Thrones e continuiamo a vederlo seguendo le gesta dei suoi antenati in House of the Dragon. Una cosa unisce tutti loro: volare troppo in alto e stare sempre a contatto con il fuoco può portare alla follia se non si ha la forza di controllare le proprie emozioni e la sete di potere. I nomi della famiglia Targaryen si somigliano però un po' tutti e quindi, in attesa della seconda stagione di House of the Dragon, in arrivo il 17 giugno in streaming su NOW, ripassiamo l'albero genealogico dei Targaryen.

La casata Targaryen: Aegon Targaryen

Concept art di un drago di House of the Dragon

La casata Targaryen ha regnato a lungo su Westeros, sedendo per secoli sul Trono di Spade, forte proprio del possesso di draghi. I Targaryen sono noti, oltre che per la maestosità dello loro bestie sputa fuoco, per la chioma bionda, il temperamento irascibile (Martin fa infatti dire a un personaggio dei suoi libri: "ogni volta che nasce un nuovo Targaryen, disse, gli dèi lanciano in aria quella moneta, e il mondo trattiene il fiato aspettando di vedere su quale faccia cadrà") e per aver protetto la loro stirpe incrociandosi tra loro. Il primo re è stato Aegon Targaryen, noto anche come Aegon il Conquistatore e Aegon il Drago. Primo re del Continente Occidentale, fondatore della dinastia regnante dei Targaryen, e conquistatore dei Sette Regni grazie ai suoi tre grandi draghi: Balerion, Vhagar e Meraxes. L'era moderna dopo il suo regno è conosciuta come DC (dopo la conquista, AC, ovvero after conquest, in originale). Quella precedente invece come P.C. (prima della conquista).

House of the Dragon, la recensione: i draghi sono tornati. Sarà fuoco e sangue

Ultima famiglia dei signori dei draghi, i Targaryen discendono dall'antico Impero di Valyria, situato sul Continente Orientale. Il Disastro di Valyria portò alla distruzione di quella antica civiltà, costringendo la casata a trasferirsi a Roccia del Drago, avamposto occidentale dell'Impero. Questo fatto avveniva un secolo prima delle gesta di Aegon I.

House of the Dragon: Viserys I

Paddy Considine è Viserys I

House of the Dragon è ambientata 200 anni prima la storia di Daenery Targaryen, che abbiamo conosciuto in Il trono di Spade. L'arco temporale va dal 103 al 129 D.C., ovvero il periodo del regno di Viserys I (Paddy Considine), figlio di Baelon Targaryen, che non ha eredi maschi.

Emma D'Arcy è Rhaenyra Targaryen

Nella prima stagione di House of the Dragon vediamo infatti Viserys I dubbioso se nominare la figlia Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), avuta con la prima moglie Aemma Arryn, come sua erede al trono, o scegliere invece suo fratello, il Principe Daemon Targaryen (Matt Smith), considerato il miglior guerriero del suo tempo e fondatore della Guardia Cittadina di Approdo del Re, chiamata anche "Cappe Dorate".

House of the Dragon 2: quello che (forse) vedremo nella seconda stagione

Nella prima stagione di House of the Dragon vediamo Rhaenyra e Daemon non soltanto allearsi, ma sposarsi. Viserys nomina Rhaenyra la nuova erede del Trono di Spade, ma, in seguito alla nascita di un figlio maschio, Aegon II (Tom Glynn-Carney), avuto in seconde nozze con Alicent Hightower (Olivia Cooke), tutto si complica.

House of the Dragon: Rhaenys Targaryen

Eve Best è Rhaenys Targaryen

A complicare ulteriormente la lotta per il Trono di Spade c'è anche Rhaenys Targaryen (Eve Best), detta anche la "Regina Che Non Fu Mai". Moglie di Corlys Velaryon (Steve Toussaint), il lord di Driftmark e primo Lord Comandante della Guardia Reale. Come Rhaenyra, si è trovata nella condizione di essere l'unica erede di Aemon Targaryen, primo figlio di Re Jaehaerys I, detto Il Saggio, che però, in quanto donna, preferì indicare come suo erede, invece della nipote, il principe Baelon, suo secondogenito, padre di Viserys. La madre di Rhaenys è Jocelyn Baratheon: la famiglia Baratheon ha sempre appoggiato la causa di Rhaenys, riconoscendola come legittima erede al trono.

Steve Toussaint è Corlys Velaryon

Rhaenys e Corlys hanno due figli: Laena Velaryon e Laenor Velaryon (John Macmillan), che, per assicurare la discendenza, è il primo marito di Rhaenyra. I due però non hanno eredi di sangue reale, perché Laenor ha un amante Joffrey Lonmouth, mentre Rhaenyra ha dei figli bastardi da Ser Harwin Strong (Ryan Corr): Jacaerys, Lucerys e Joffrey Velaryon. Di comune accordo, Rhaenyra, Daemon e Laenor hanno inscenato la morte di quest'ultimo, permettendogli così di scappare con il nuovo compagno Qarl Correy verso Essos e a Rhaenyra di sposare lo zio.

House of the Dragon: perché è lo spin-off ma anche il remake de Il Trono di Spade

House of the Dragon: la Danza dei Draghi

Matt Smith è Daemon Targaryen

La seconda stagione di House of the Dragon vedrà l'inizio di quella che nei libri è chiamata la "Danza dei Draghi". Rhaenyra e il fratellastro Aegon II reclamano entrambi il Trono, dando così inizio a una guerra civile, dividendo Westeros in due fazioni. Da qui in poi non possiamo andare troppo avanti con la storia, per evitare spoiler a chi non ha ancora letto i libri e vuole godersi la serie.

Game of Thrones: Daenerys Targaryen e Jon Snow

In Game of Thrones vediamo che sul Trono di Spade non siede un Targaryen, ma un Baratheon: Re Robert I Baratheon (Mark Addy), che ha sposato Cersei Lannister (Lena Headey). L'ultimo Targaryen a sedere sul Trono è stato infatti Aerys II Targaryen, figlio di Re Jaehaerys II, detto anche "il Re Folle". Deposto da Robert, proprio per la sua follia, e ucciso da Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), da allora soprannominato "Sterminatore di Re".

Emilia Clarke e Kit Harington sono Daenerys e Jon Snow

Aerys II ha avuto due figli: Viserys e Daenerys, appunto, messi al sicuro a Essos. Mentre il suo ultimo nipote, Aegon VI (figlio di Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen), fu allevato come figlio bastardo di suo zio materno, Eddard Stark (Sean Bean), nascosto con il nome di Jon Snow (Kit Harington). E, se avete visto tutte le stagioni de Il Trono di Spade, sapete come è finita. Non ve lo diciamo, per sicurezza. Ma la tragedia è assicurata.