Il Trono di Spade: per George R.R. Martin lo spin-off non avrà lo stesso successo

Il trono di spade: Kit Harington in una scena del penultimo episodio della serie

Gli spin-off de Il trono di spade non avranno lo stesso successo della serie originale. A pensarlo è George R.R. Martin, autore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco dai cui è stato tratto la serie tv cult di HBO che si è concluso definitivamente un mese fa tra ascolti record, ma anche polemiche a non finire. Nel frattempo sono già in corso le riprese dell'episodio pilota del prequel ma lo scrittore pensa che l'esperienza appena chiusa sia un unicum, un qualcosa che non si ripeterà mai più.

"La portata del successo de Il trono di spade in tutto il mondo ha invaso la cultura a tal punto che difficilmente qualcuno poteva immaginarsi una cosa simile e non è qualcosa che mi aspetto possa accadere di nuovo". Così ha spiegato George R.R. Martin durante un podcast su Maltin on Movies curato dal critico Leonard Maltin e da sua figlia Jessie. D'altro canto, Casey Bloys, dirigente della programmazione HBO, presente alla trasmissione, ha tenuto a precisare che il prequel sarà del tutto autonomo rispetto a Il trono di spade. "No, no, no, voglio che questo show sia a sé", per poi spiegare meglio: "Stiamo cercando di fare delle cose distinte e di provare a non rifare le stesse cose. Questo è uno dei motivi per cui, proprio ora, un sequel o ripredere uno dei personaggi non ha senso per noi".

Il Trono di Spade, prequel: tutto quello che sappiamo

Del prequel de Il Trono di Spade si sa ancora poco. Il titolo utilizzato dalla crew è Bloodmoon, ma non si sa se si tratti solo di un qualcosa di provvisorio o faccia riferimento esclusivamente al pilot. Le vicende copriranno un arco narrativo di storie accadute migliaia di anni prima degli avvenimenti narrati dai romanzi di Martin e dalla serie, in cui si scoprirà più nel dettaglio le origini degli Estranei e i segreti più inconfessabili delle varie casate che si stanno pian piano formando. Naomi Watts, John Simm e Miranda Richardson sono i nomi di punta di un cast variegato che comprende anche: Josh Whitehouse, Naomi Ackie, Denise Gough, Alex Sharp e Toby Regbo.