Il trono di spade: George R.R. Martin fatica a finire il libro per via del successo dello show

I fan de Il trono di spade attendono con ansia l'arrivo del sesto capitolo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, The Winds of Winter, la cui pubblicazione è stata rinviata più volte. Colpa del ritardatario George R.R. Martin, "distratto" dal successo della serie HBO. Nel corso di un'intervista col Guardian, Martin ha spiegato che il motivo del ritardo nella consegna del romanzo sta proprio nella pressione che sente addosso da quando Il trono di spade è divenuto un fenomeno di culto.

"Lo show ha raggiunto una popolarità tale in tutto il mondo, i libri sono popolari e sono stati ben accolti tanto che ogni volta che mi siedo alla scrivania sono consapevole che devo fare qualcosa di grandioso e sento tutto il peso di questa responsabilità. D'altra parte, una volta che ingrano il resto del mondo svanisce. A quel punto non mi interessa più cosa c'è per cena, quali film ci sono al cinema, che cosa dicono le mie email o chi si è arrabbiato perché il mio libro non è ancora uscito."

George R.R. Martin ammette che il difficile, negli ultimi tempi, è stato raggiungere questo stato di trance che gli permette di scrivere. In più la storia di The Winds of Winter si è complicata, tanto da spingere l'autore a rallentare ulteriormente.

"Sto lottando da qualche anno. The Winds of Winter non è un romanzo, è una dozzina di romanzi, ognuno con un protagonista diverso, ognuno con una serie di personaggi secondari, antagonisti, alleati e amanti, e tutti questi personaggi fanno resistenza al passare del tempo in un modo molto complesso. E' una vera sfida."

A complicare ulteriormente la situazione ci pensa l'impegno con HBO. Oltre a lavorare allo sviluppo di cinque possibili prequel de Il trono di spade, uno dei quali, intitolato The Long Night, è già in lavorazione, George Martin sta sviluppando per HBO un altro paio di show: lo scrittore è produttore esecutivo della serie Who Fears Death e dello show dedicato ai supereroi Wild Cards. Parlando del superlavoro che si trova ad affrontare, l'autore ha confessato: "E' divertente, ma ci sono giorni in cui ho le vertigini. Comunque è un problema positivo con cui avere a che fare".

