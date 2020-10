Il Trono di Spade: George R R. Martin anticipa il cambiamento che introdurrà nella morte di Hodor

Come ben sappiamo, la serie HBO Il trono di spade si è conclusa abbandonando per forza di cose la narrazione degli eventi creati da George R.R. Martin nelle sue Cronache del ghiaccio e del fuoco perché il ritmo di scrittura dell'autore era ben più lento di quello dello show.

Il trono di spade: Kristian Nairn nell'episodio Oathkeeper, della quarta stagione

Mentre Il trono di spade si è conclusa da un anno, Martin è ancora impegnato nella stesura del sesto atteso capitolo delle Cronache, The Winds of Winter, che dovrebbe anche essere il penultimo romanzo della saga letteraria.

Attenzione, se non volete apprendere spoiler su The Winds of Winter non proseguite nella lettura di questa news.

Nella serie tv il personaggio di Hodor (Kristian Nairn) muore nella sesta stagione, ucciso dagli White Walkers (si suppone) dopo essersi sacrificato per proteggere Bran Stark. Nel libro Fire Cannot Kill a Dragon, che ricostruisce lo sviluppo e la creazione de Il trono di spade dal primo pilot fallimentare al gran finale della serie dei record, George R.R. Martin spiega che gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss hanno deviato in più occasioni dalla fine che lui ha in mente per i suoi romanzi.

Il trono di spade: Khal Drogo e Daenerys Targaryen sono stati interrotti durante il sesso da... un cavallo

Uno di questi punti riguarderebbe proprio la morte di Hodor. Nel sesto romanzo, di prossima uscita, Hodor incontrerà la sua fine "tenendo la porta", proprio come nello show, ma nel libro non la reggerà fisicamente, bensì la difenderà con una spada. Ecco la dichiarazione di Martin riportata da Entertainment Weekly:

"Credo che abbiamo realizzato la scena molto bene, ma ci saranno differenze nel libro. Nello show lo hanno fatto in modo molto fisico - 'tenere la porta' con la forza di Hodor. Nel libro, Hodor ruba una delle vecchie spade dalla cripta. Bran si impossessa del corpo di Hodor e lo usa per combattere perché è stato addestrato a tirar di scherma. Quindi dire a Hodor di "tenere la porta" è più come "proteggere questo passaggio" - difenderlo quando arrivano i nemici - e Hodor li sta combattendo e uccidendo. L'idea alla base è la stessa, ma è stata realizzata in modo un po' diverso."

"Per il nostro scopo, tenere la porta fisicamente aveva una resa visiva migliore, soprattutto perché abbiamo così tanti combattimenti" conclude il co-produttore Dave Hill, commentando la differenza presente nello show.