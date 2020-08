Il trono di spade, Emilia Clarke: "Sul set le star maschili venivano trattate meglio di noi"

Emilia Clarke torna a ricordare l'esperienza sul set de Il trono di spade rivelando che alle star maschili della serie HBO veniva riservato un trattamento di favore rispetto a quelle femminili.

Il trono di spade: Emilia Clarke in una scena dell'episodio Winterfell

Nel corso di un intervento all'Edinburgh TV Festival, Emilia Clarke ha fatto luce sui confort riservati agli attori uomini a cui lei e le altre colleghe non avevano accesso durante le riprese de Il trono di spade, a cominciare dal "fantastico sistema di riscaldamento creato nei costumi degli attori. I Guardiani della Notte, ad esempio, e Jon Snow indossa un intero mammut per tutto il tempo. Quando giravamo in un paese caldo e loro avevano tutta quella roba addosso, avevano un piccolo generatore attaccato ai costumi. lo usavano per pompare acqua fredda in quei tubi così da tenerli freschi, era un sistema fantastico".

Niente a che vedere coi costumi di Daenerys Targaryen e degli altri personaggi femminili, costretti a soffrire per il caldo e il freddo sul set.

"Alle ragazze non era permesso niente di tutto ciò. Il massimo che potevo fare era chiedere che mi sollevassero il retro della mia parrucca per rinfrescarmi. era dura, avevo una parrucca addosso e non avevo niente con cui rinfrescarmi, potevo solo metterci qualche cubetto di ghiaccio."