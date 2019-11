Il Trono di Spade, Emilia Clarke e le scene di nudo per compiacere i fan: "pressioni sul set"

Il Trono di Spade, Emilia Clarke parla delle scene di nudo per compiacere i fan e delle pressioni sul set: 'Non vorrai deludere i fan dello show'.

Il Trono di Spade. Emilia Clarke non ha mai fatto segreto di come le scene di nudo nella serie non fossero le sue preferite da girare - anche se ne aveva difeso la presenza, e aveva persino chiesto par condicio tra nudità maschile e femminile - ma come riporta anche IndieWire, ora che lo show è terminato, spiega come in alcuni casi si sia sentita obbligata a spogliarsi per andare incontro alle aspettative altrui.

"Sono molto più consapevole di quello con cui sono a mio agio, e quello che sono disposta a fare. In passato ho avuto delle discussioni sul set dove io dicevo 'No, le lenzuola rimangono su' e loro mi rispondevano 'Non vuoi deludere i fan dello show'. E io che pensavo 'Ma va al diavolo!'" avrebbe raccontato la Clarke durante il podcast di Dax Shepard, Armchair Expert.

Emilia Clarke si riferisce soprattutto ai tempi della prima stagione de Il trono di spade, in cui, ancora inesperta, era arrivata sul set convinta di poter accettare tutto ciò che vi era nella sceneggiatura. "Arrivavo appena diplomata dalla scuola di recitazione, e mi sono approcciata a questo lavoro dicendo 'Se è nella sceneggiatura, è chiaramente necessario. È così e devo solo farci i conti a modo mio. Andrà tutto bene".

Ma le scene di nudo non accennavano a diminuire, e la Clarke ha iniziato a chiedersi se fossero davvero così necessarie ai fini della storia.

"Durante la prima stagione non avevo idea di quel che stessi facendo, di cosa avessi di fronte. Non ero mai stata su un set del genere, ero stata su un set cinematografico qualcosa come due volte prima di allora, e in quel momento mi ritrovavo su un set completamente nuda, con tutte quelle persone, senza sapere cosa avrei dovuto fare, cosa ci si aspettasse da me, cosa volevano loro, e cosa volessi io".

Il Trono di Spade: Emila Clarke e Jason Momoa in una scena

È stato lavorare con Jason Momoa ad averla aiutata in grande misura a gestire la situazione, nel capire che se non si fosse sentita a suo agio con qualcosa, avrebbe dovuto farlo presente.

"No tesoro, così non va bene" le diceva, incoraggiandola a creare dei confini tra quello che era disposta a fare o no per lo show, a livello di scene di nudo.

Emilia Clarke sarà presto al cinema con Last Christmas, in uscita in Italia il 19 dicembre.