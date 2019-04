Il Trono di Spade: Emilia Clarke svela le foto dopo l'intervento chirurgico al cervello

Emilia Clarke ha condiviso alcune foto scattate mentre era ricoverata in ospedale dopo l'intervento chirurgico al cervello, durante un'intervista rilasciata alla trasmissione This Morning.

La star della serie Il Trono di Spade è ritornata a parlare dei due aneurismi che l'hanno obbligata a sottoporsi a degli interventi d'urgenza per sopravvivere e non subire danni cerebrali.

A proposito dei due aneurismi, Emilia Clarke ha ricordato quanto le è accaduto nel febbraio 2011: "Ero in palestra e ho provato il dolore più terribile che avessi mai provato, come se fosse scattato un elastico nella mia testa. Improvvisamente ho provato un'enorme pressione e poi, davvero velocemente, mi sono resa conto che non potevo rimanere in piedi e non potevo camminare. In quel momento mi sono resa conto che il mio cervello era danneggiato".

Il secondo dei due aneurismi ha rischiato di farle perdere la vita due anni dopo: "In quel caso c'è stato un pezzo del mio cervello che è realmente morto. Se un'area non riceve per un minuto il sangue non funziona più. Si tratta di una specie di corto circuito ed è successo a me". Emilia Clarke ha però mantenuto il suo senso dell'umorismo dichiarando che probabilmente a morire è stata la parte del cervello che le permette di fare le scelte giusto in campo sentimentale.

L'attrice ha ammesso che una delle sue più grandi paure era di non riuscire più a recitare, mestiere che voleva fare fin da bambina, ma di aver superato ogni ostacolo, in parte grazie anche all'esempio di Daenerys, il ruolo che interpreta in Il Trono di Spade, e di aver voluto fondare l'associazione benefica SameYou per aiutare le persone che hanno subito problemi e danni neurologici.

Ecco l'intervento di Emilia:

Il 14 aprile una delle Il Trono di Spade tornerà con la sua ottava e ultima stagione su HBO, e in Italia in contemporanea, e in lingua originale con sottotitoli, su Sky Atlantic HD. Per la versione doppiata in italiano del Trono di Spade 8, invece, bisognerà aspettare un po' di più.