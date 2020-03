Il Trono di spade: Emilia Clarke offre una cena per raccogliere fondi per il Coronavirus

La star de Il trono di spade, Emilia Clarke, ha lanciato un'originale iniziativa benefica per raccogliere fondi per combattere il coronavirus: tra tutti i donatori, verranno scelti dodici fortunati a cui la Madre dei Draghi offrirà una cena.

Emilia Clarke invita i suoi fan sparsi per il mondo a fare una donazione a SameYou, la sua associazione di beneficenza che assiste persone che hanno subito infarti, ictus o danni cerebrali. La nuova iniiativa dell'associazione punta a trovare letti per i pazienti affetti da coronavirus e assistere a casa le persone che hanno subito ferite danni cerebrali in modo da lasciare liberi i letti degli ospedali per i nuovi malati. Tra tutti i donatori, dodici fortunati parteciperanno a una cena virtuale con Emilia Clarke.

"Cucineremo insieme e mangeremo insieme. Parleremo di un sacco di cose - isolamento, paura, ma anche di cose più divertenti. Il fatto è che io non so cucinare, perciò sarà davvero divertente" ha confessato l'attrice in un posto su Instagram.

Il Trono di spade, Emilia Clarke: "Un dettaglio del finale mi ha infastidito molto"

L'obiettivo dell'interprete di Daenerys Targaryen è raccogliere 250.000 sterline per SameYou. La nuova iniziativa è stata organizzata in partnership con lo Spaulding Rehabilitation Hospital del Massachusetts e con l'University College London Hospital.

"Stiamo creando una clinica di riabilitazione virtuale così da permettere ai sopravvissuti da danni cerebrali di avere dei riferimenti per non sentirsi soli e isolati. Dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per liberare il maggior numero di letti in ospedale e aiutare il personale medico".

Emilia Clarke ha fondato SameYou dopo aver rivelato pubblicamente di aver avuto due aneurismi al cervello dopo la prima stagione de Il trono di spade.