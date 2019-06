Il Trono di Spade al Comic-Con di San Diego 2019: il cast insieme per l'ultima volta

Il Comic-Con di San Diego 2019 ospiterà Il Trono di Spade e parte del suo cast per l'ultima volta: la HBO, nello spazio dedicato ai contenuti del network - che includeranno anche Westworld - ha voluto fortemente la presenza di un panel dedicato allo show dei record che si è concluso appena un mese.

L'incontro con gli attori è previsto per il 19 luglio alle 17.30 ora locale nella sala più grande della convention ed è arrivata poche ore fa la conferma che al panel parteciperanno anche i due contestatissimi showrunner Benioff e Weiss.

Quali saranno i membri del cast presenti? Al momento i confermati sono Maisie Williams (Arya Stark), Isaac Hempstead Wright (King Bran Stark), Jacob Anderson (Verme grigio), John Bradley (Samwell Tarly), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Liam Cunningham (Davos Seaworth), Nathalie Emmanuel (Missandei), Iain Glen (Ser Jorah Mormont) e Conleth Hill (Varys). Ad accompagnare il nutrito gruppo anche il regista Miguel Sapochnik, colui che ha diretto alcune delle puntate più spettacolari come La battaglia dei bastardi e La lunga notte.

Se grande è la gioia per avere la possibilità di vedere ancora una volta i propri beniamini riuniti, è cocente anche la delusione per i grandi assenti: Emilia Clarke (Daenerys), Kit Harington (Jon Snow), Sophie Turner (Sansa Stark), Lena Headey (Cersei Lannister) e Peter Dinklage (Tyrion Lannister), tutti impegnati su altri set o nei propri piani matrimoniali (Sophie Turner). I pannel del Comic-Con includono solitamente una conversazione con il cast - che sarà moderata in questo caso da Conan O'Brien - seguita da domande del pubblico, che potrebbero diventare davvero interessanti durante la prossima edizione viste le aspre critiche (non solo da parte dei fan) con cui l'ottava stagione de Il trono di spade si è chiusa.

Il Trono di Spade, le reazioni mortificate del cast riunito a guardare la prima stagione

Il Comic-Con di San Diego non sarà la sola occasione per vedere il cast (quasi) al completo: tutte ma proprio tutte le star dello show HBO (anche Sean Bean e Jason Momoa) saranno presenti in uno video contenuto nell'edizione speciale del cofanetto in commercio dal prossimo 3 dicembre.