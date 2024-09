Il Trono di Spade: A Knight of the Seven Kingdoms, grandi novità sulla serie

Il Trono di Spade: A Knight of the Seven Kingdoms ha terminato la produzione e potrebbe uscire prima del previsto, in un periodo interessante per i fan della saga

La serie spinoff de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight ha apparentemente terminato la produzione. Le riprese della serie sono iniziate a giugno e la produzione si è svolta principalmente a Belfast, in Irlanda. Gli episodi previsti per la prima stagione sono solo sei, per cui la tempistica della produzione è stata rispettata.

Probabilmente saranno necessari altri mesi per le riprese nonché per la post-produzione (effetti visivi, montaggio). Questo crea un'interessante finestra di uscita per A Knight of the Seven Kingdoms. Al momento, sembra che la tarda estate o l'autunno del 2025 siano le date più probabili per la prima.

Se così fosse, la nuova serie spinoff riempirebbe perfettamente il vuoto tra la Stagione 2 di House of the Dragon di quest'anno e la Stagione 3, che dovrebbe arrivare nel 2026.

Il creatore di Game of Thrones George R.R. Martin si è assicurato di far sapere ai fan che A Knight of the Seven Kingdoms sta andando alla grande:

"Ho visitato il set in Irlanda del Nord a luglio e mi è piaciuto molto quello che ho visto. Il cast è fantastico. Dunk e Egg sembrano usciti dalle pagine del mio libro. I miei lettori li ameranno. Io li adoro sicuramente. Lo showrunner Ira Parker sta facendo un ottimo lavoro", ha dichiarato Martin a THR.

Il Trono di Spade: A Knight of the Seven Kingdoms, ecco cosa racconterà la serie

A Knight of the Seven Kingdoms: la prima foto della serie

Ecco cosa racconterà la nuova serie spin-off de Il Trono di Spade, A Knight of the Seven Kingdoms.

Sinossi: Un secolo prima degli eventi di Game of Thrones, due improbabili eroi vagavano per Westeros. Un giovane, ingenuo ma coraggioso cavaliere, Ser Duncan l'Alto, e il suo piccolo scudiero, Egg. Ambientato in un'epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è ancora svanito dalla memoria dei viventi, grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese attendono questi improbabili e incomparabili amici.

Da House of the Dragon a Il Trono di Spade: l'albero genealogico dei Targaryen

La serie è interpretata da Peter Claffey (nei panni del leggendario cavaliere Ser Duncan l'Alto) e Dexter Sol Ansell (nel ruolo dello scudiero di Duncan, Egg). Il cast più ampio di personaggi include Edward Ashley ( Masters of the Air ) nel ruolo di Ser Steffon Fossoway; Henry Ashton ( My Lady Jane ) nel ruolo di Daeron Targaryen; Youssef Kerkour ( House of Gucci ) nel ruolo di Steely Pate; Daniel Monks nel ruolo di Ser Manfred Dondarrion; Shaun Thomas ( How to Have Sex ) nel ruolo di Raymun Fossoway.

Inoltre, Tom Vaughan-Lawlor ( Avengers: Infinity War ) nel ruolo di Plummer; Danny Webb ( The Regime della HBO ) nel ruolo di Ser Arlan di Pennytree; Finn Bennett nel ruolo di Aerion Targaryen; Bertie Carvel nel ruolo di Baelor Targaryen; Tanzyn Crawford nel ruolo di Tanselle; Daniel Ings nel ruolo di Ser Lyonel Baratheon e Sam Spruell nel ruolo di Maekar Targaryen.