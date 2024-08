House of the Dragon, George R. R. Martin: "Dirò tutto quello che è andato storto"

Lo scrittore George R.R. Martin ha anticipato che prossimamente svelerà degli aspetti negativi della serie House of the Dragon.

George R.R. Martin ha rivelato che ha intenzione di rivelare ciò che ritiene sia andato storto con la serie House of the Dragon, lo spinoff della serie Il Trono di Spade.

Le parole dello scrittore hanno sorpreso i fan della saga, considerando che in precedenza aveva riservato molte lodi al progetto targato HBO.

Un post che lascia in sospeso i fan

Lo show, di cui si è conclusa da poco la seconda stagione, racconta la storia della famiglia Targaryen ed è basato sul romanzo Fuoco e sangue.

Sul suo blog personale, George R.R. Martin ha scritto: "Non sto aspettando con gioia gli altri post che devo scrivere, su tutto quello che è andato storto con House of the Dragon... Ma devo fare anche quello, e lo farò. Non oggi, tuttavia".

Rhaenyra Targaryen nella serie

Il creatore della saga Cronache del ghiaccio e del fuoco ha quindi preferito concentrarsi sul festival Burning of Zozobra che si svolge a Santa Fe e sulle sue vacanze, sostenendo che l'evento che si svolge in città sia un modo per "divorare l'oscurità, facendo spazio per la luce e la gioia che, speriamo, segneranno il nuovo anno. E credetemi, ne abbiamo bisogno, più che mai". Martin ha voluto ricordare che "il mondo, la nazione, e lui stesso" non hanno affrontato una buona annata, spiegando che ha dovuto personalmente affrontare "stress, rabbia, conflitto e sconfitta".

George, lasciando in sospeso i fan, ha concluso spiegando che era in viaggio dal 15 luglio al 15 agosto, quindi non ha parlato di "molte cose che dovevano essere dette".

In precedenza House of the Dragon aveva ottenuto, da parte dello scrittore, solo lodi e commenti positivi, come accaduto recentemente con la sequenza di battaglia che coinvolgeva dei draghi presente nel quarto episodio della stagione 2.

Non resta quindi che attendere per scoprire di cosa vorrà parlare Martin.