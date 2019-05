Il Trono di Spade 8x06 stabilisce un nuovo record di ascolti per HBO

Il Trono di Spade 8x06 ha stabilito un nuovo record di ascolti, superando di oltre 1 milione di spettatori il primato stabilito solo una settimana fa grazie all'episodio finale.

La serie ha quindi concluso la messa in onda degli episodi con dati senza precedenti nella storia della tv via cavo.

La sesta puntata dell'ottava stagione - di cui potete leggere la nostra recensione - è arrivata a quota 19.3 milioni di spettatori, battendo in modo significativo i 18.4 milioni che avevano visualizzato l'episodio precedente su HBO, HBO Go e HBO NOW.

L'emittente ha inoltre stabilito un record con la messa in onda "tradizionale": ben 13.6 milioni di persone si sono sedute davanti alla propria tv, non utilizzando quindi i servizi di streaming, per assistere all'epilogo della storia. Il record precedente era stato stabilito nel 2002 da I Soprano, fermatosi però a 13.4 milioni.

La puntata è stata scritta e diretta dagli showrunner David Benioff e D.B. Weiss e ha avuto una durata di 80 minuti, durante i quali c'è stato spazio per morti, svolte a sorpresa, tradimenti e decisioni che hanno cambiato per sempre la situazione "politica" nei sette regni.

I fan potrebbero comunque tornare nel mondo di Westeros prima del previsto: il pilot del primo dei potenziali show prequel è infatti in fase di realizzazione e non resta che attendere per scoprire se otterrà l'approvazione necessaria a dare il via libera alla realizzazione di una prima stagione!

