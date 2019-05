Il trono di spade 8: il nostro commento live al finale (VIDEO)

Il trono di spade 8, in occasione della messa in onda del finale della serie su Sky Atlantic, ci vediamo per un commento in diretta streaming!

Il Trono di Spade 8 è ormai giunto al finale e anche questa sera (anzi, stanotte...) ne approfittiamo per un commento live, in diretta streaming subito dopo la messa in onda di stasera su Sky Atlantic!

Stasera Il trono di spade si chiude su Sky Atlantic con il finale di serie - ne abbiamo parlato nella nostra recensione del finale de Il Trono di Spade 8x06 - e a mezzanotte in punto ci ritroveremo in diretta streaming da Cannes (in questi giorni i nostri redattori sono nella cittadina francese per il Festival) per un commento a caldo sull'episodio conclusivo insieme a voi! Ecco dove seguire con noi il commento in diretta:

Come sempre, potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo scrivendo nella chat di Youtube. Cercheremo di rispondervi live. Considerato che si tratta di un momento storico, almeno per gli appassionati di serie televisive, fate il possibile per esserci. Vi aspettiamo!

L'ottava stagione de Il Trono di Spade si è conclusa con l'atteso e temutissimo finale: si chiude un'epoca per i fan dell'acclamata serie tratta dalla saga letteraria di George R.R. Martin, ma HBO ha già in cantiere da tempo un prequel de Il Trono di Spade che è in fase di pre-produzione.