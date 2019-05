Il Trono di Spade 8x06: la storia di Daenerys potrebbe non essere finita?

Il Trono di Spade 8x06 ha mostrato il tragico destino di Daenerys Targaryen, tuttavia i fan sono convinti che la storia della giovane interpretata da Emilia Clarke non si sia realmente conclusa.

A sostenere questa teoria è l'esistenza di un personaggio introdotto nelle stagioni precedenti e la frase pronunciata da Bran negli ultimi minuti dello show.

Nell'epilogo della serie Il trono di spade - di cui potete leggere la nostra recensione - Jon Snow uccide l'amata Dany per evitare che metta in atto i suoi progetti che prevedono lo spargimento di altro sangue innocente. Poco dopo la morte della giovane entra in scena Drogon che distrugge il trono, lasciando in vita Jon, e vola via portando con sé il corpo di Daenerys.

Nell'ultima parte della puntata Sam spiega a Bran che il drago è stato visto per l'ultima volta mentre voleva verso est, in direzione di Volantis. Proprio questo dettaglio ha spinto molti fan a sostenere che il drago stia andando in quella direzione perché vuole portare Daenerys a Kinvara, la sacerdotessa che aveva espresso la sua convinzione che la giovane fosse la persona legata alla profezia che annunciava l'arrivo di qualcuno in grado di portare pace ed equilibrio a Westeros.

Non poche persone hanno quindi scritto online le proprie ipotesi in cui dichiarano di essere convinti che Daenerys sia stata riportata in vita, come Melisandre ha fatto con Jon, e stia ora vivendo a Essos. Alcuni fan pensano poi che Daario possa aiutarla a riformare un esercito e ottenere vendetta, mentre altri sono addirittura sicuri che esista una scena tagliata in cui si vedrebbe proprio Daenerys mentre si risveglia.

Per ora non resta che attendere per scoprire se gli showrunner smentiranno queste ipotesi o se George R.R. Martin rivelerà qualche dettaglio inedito nei suoi romanzi inediti che non arriveranno, però, prima del 2020!

I'll just live with the hope that Drogon took Daenerys to Kinvara 💔#GameOfThrones #GameOfThonesFinale pic.twitter.com/YejklHmlML — Lana (@saintlana11) May 20, 2019

“Drogon was last spotted flying east, towards Volantis.”



Volantis, where Kinvara a Daenerys Targaryen stan is the High Priestess of the Red Temple



DAENERYS TARGARYEN WAS RESSURECTED AND REBORN ITS CANON



ADD IT TO THE POST CREDITS SCENE LIKE YOU INTENDED YOU COWARDS @HBO pic.twitter.com/L3qZQzGTCp — Alex Targaryen (@damonandelena11) May 21, 2019

daenerys has been resurrected by kinvara and will be living the rest of her days in essos with drogon, at the house with the red door and the lemon tree #GameOfThrones pic.twitter.com/06HPvjGxDg — ً (@targarcyn) May 20, 2019

LISTEN, drogon took Dany to kinvara to get resurrected but essos don’t know abt that. Daario will get an army and unite the Dothraki and unsullied to avenge their queen. As soon as they are about to enter KL they hear drogon and on top of his is Dany!! — daenerys is baby (@daeneryswrath) May 21, 2019

Drogon took his mama to Essos and Kinvara ressurected her. The only ending I accept. pic.twitter.com/NjfWaK3cwc — Daenerys Stormborn (@clarkeonfire) May 21, 2019

daenerys has been resurrected by kinvara and will be living the rest of her days in essos with drogon, at the house with the red door and the lemon tree #GameOfThrones pic.twitter.com/06HPvjGxDg — ً (@targarcyn) May 20, 2019

Il Trono di Spade 8x06: Emilia Clarke ha un solo rimpianto rispetto al finale