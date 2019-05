Il Trono di Spade 8x06: Emilia Clarke ha un solo rimpianto rispetto al finale

Il Trono di Spade 8x06 è stata la grande uscita di scena dello show e di tutti i suoi protagonisti. Di Emilia Clarke, in primis, e della sua Madre dei Draghi che è stata al centro della scena per tutta l'ottava stagione. La giovane interprete ha amato il gran finale, pur se serba nel suo cuore un piccolo rimpianto.

In una lunga intervista con Entertainment Weekly, Emilia Clarke si è lasciata andare a diverse considerazioni sull'ultimo episodio (qui la nostra recensione del finale de Il Trono di Spade 8x06), ma tutte portano fondamentalmente nella stessa direzione: era il solo epilogo possibile, almeno per Daenerys, almeno per come si erano messe le cose nel corso della stagione.

Avviso per chiunque stia aspettando la replica di stasera su Sky Atlantic: seguono spoiler sull'ultimo episodio, dunque state alla larga dai prossimi paragrafi. Dopo averla vista letteralmente radere al suolo Approdo del Re in seguito a un momento di rabbia incontrollabile in The Bells, Daenerys, che prometteva al suo esercito ancora altre guerre di "liberazione" è stata uccisa da colui che lei tanto aveva amato: Jon Snow. Per Emilia Clarke è stata una sorpresa? Non proprio, perchè ritiene che fosse proprio quello il solo modo per concludere degnamente l'arco narrativo del suo personaggio. Questo, però, non esclude un piccolo rimpianto: "Certo, avrei voluto altre scene tra me e Missandei, avrei voluto vedere più scene tra me e Cersei. Avrei voluto anche vedere più scene tra Verme Grigio e Missandei. Mi sarebbe piaciuto vedere di più Cersei in scena. Il massacro era qualcosa di annunciato, sarebbe successo comunque ma mi sarebbe piaciuto arrivarci con più calma. Penso solo a quei discorsi e alle scene scritte meravigliosamente: penso solo che sarebbe stato bello guardare per qualche minuto in più due personaggi che parlano. Ecco, avrei voluto che tutto durasse un po' di più".

Il Trono di Spade: George R.R. Martin ha due piccole critiche da fare alla serie tv

La lamentela della Madre dei Draghi, dunque, è esattamente la stessa fatta da George R.R. Martin e da migliaia di fan. Tuttavia Emilia è estremamente grata a Benioff e Weiss per averle dato quello che ritiene il solo finale possibile: "Per un personaggio a cui ho dato così tanto, verso cui ho provato così tanti sentimenti, per un personaggio che ne ha passate così tante, non credo che potesse esserci un altro epilogo". A quanto pare Emilia Clarke ha chiesto, però, che fosse rispettata, per la grande scena d'addio, una sua precisa volontà: "Ho chiesto che Daenerys, quella che conoscevamo già, fosse lì. Che venisse mostrata come la vedevamo all'inizio: giovane, ingenua, a tratti infantile, aperta e piena d'amore e speranza. Volevo che i fan avessero questo ricordo di lei".