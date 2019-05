Il Trono di Spade 8x05: svelato il significato del cavallo bianco incontrato da Arya?

Il Trono di Spade 8x05 ha dato spazio anche ad alcuni momenti importanti nella storia di Arya e uno degli elementi mostrati avrebbe un legame con una delle profezie compiute nelle prime stagioni.

La serie si concluderà infatti con la prossima puntata e online si stanno già facendo le prime ipotesi relative a cosa accadrà ai protagonisti della storia e una profezia potrebbe anticipare qualche dettaglio.

Negli ultimi minuti della puntata - di cui potete leggere la nostra recensione - il personaggio interpretato da Maisie Williams, nel suo cammino, incontra un un'unica creatura vivente dopo la distruzione avvenuta ad Approdo del Re: un cavallo bianco.

L'apparizione dell'animale potrebbe avere più di un significato. Nei testi biblici, tra le pagine dell'Apocalisse c'è un passaggio a cui potrebbero essersi ispirati gli autori: "Ho guardato e lì davanti a me c'era un cavallo bianco! Il suo cavaliere si chiamava Morte e Ade era dietro di lui, poco distante".

Daenerys, inoltre, nella seconda stagione ha incontrato una sacerdotessa chiamata Quaithe che l'aveva avvisata dicendo: "Le candele di vetro stanno bruciando. Presto arriverà la giumenta pallida e dopo di lei tutto il resto: il kraken, la fiamma scura, il leone e il grifone, il figlio del sole e il drago del guitto. Non fidarti di nessuno. Ricorda l'Eterno e attenta al siniscalco profumato".

La profezia potrebbe assumere ora un significato preciso con il riferimento alla giumenta pallida che dovrebbe ssere legata alla possibile scelta di Arya di provare a uccidere Daenerys dopo la strage di innocenti che ha compiuto ad Approdo del Re.

Per scoprire cosa accadrà nell'atteso finale non resta che attendere una settimana: la serie si concluderà con la sesta puntata che arriverà sugli schermi domenica notte.

