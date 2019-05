Il Trono di Spade 8x05: la mano mozzata di Jaime riappare per miracolo

Il Trono di Spade 8x05 contiene un altro errore che ha scatenato le reazioni dei fan: la mano di Jaime sembra infatti essere ricresciuta improvvisamente.

Questo particolare elemento è stato notato dai fan, un po' come accaduto con l'ormai famosa tazza di Starbucks, guardando le foto ufficiali dell'episodio e online le reazioni sono state all'insegna dello stupore e del divertimento.

Nella puntata - di cui potete leggere la nostra recensione - Jaime Lannister e Cersei hanno modo di ritrovarsi e riabbracciarsi prima di affrontare insieme un tragico destino.

Il personaggio interpretato dall'attore Nikolaj Coster-Waldau ha come caratteristica fisica quella di aver perso una mano nelle stagioni precedenti, ma nell'episodio questo dettaglio sembra essere stato dimenticato.

In un'immagine di The Bells la mano destra dell'attore è infatti visibile sulla schiena di Lena Headey.

HBO ha commentato dichiarando che la mano non era apparsa nella puntata, tuttavia la foto di scena mostra questo dettaglio:

Il Trono di Spade 8x05: Emilia Clarke svela la sua reazione alla battaglia!

Il Trono di Spade si concluderà tra una settimana con la sesta puntata dell'ottava stagione, evento televisivo che terminerà l'adattamento per il piccolo schermo dei romanzi scritti da George R.R. Martin. L'epilogo della storia, considerando in che modo si è concluso il penultimo episodio, si preannuncia sicuramente come ricco di sorprese e momenti drammatici.