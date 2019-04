Il Trono di Spade 8x02: Maisie Williams pensava che la scena di sesso fosse uno scherzo

Il Trono di Spade 8x02 ha dato spazio a una scena tra Arya e Gendry che ha preso alla sprovvista i fan e la stessa Maisie Williams che pensava fosse uno scherzo.

L'interprete della giovane Stark ha infatti svelato di aver inizialmente creduto che gli showrunner la stessero prendendo in giro quando ha scoperto che c'era una scena di sesso di cui sarebbe stata protagonista.

Nella seconda puntata dell'ottava stagione della serie Il trono di spade, Arya decide infatti di avere un rapporto sessuale con Gendry prima dell'inizio della battaglia con gli Estranei a Grande Inverno. Maisie ha spiegato che David Benioff e D.B. Weiss hanno spesso inviato agli attori dei falsi copioni, quindi era convinta che si trattasse di un falso: "Inizialmente ho pensato fosse uno scherzo. Ho reagito dicendo 'Sì, certo, questa è bella'. E gli showrunner hanno risposto 'No, non abbiamo mandato falsi script questo anno'. Oh ca**o!".

La giovane attrice aveva saputo della presenza della sequenza, di cui parliamo anche nella nostra recensione de Il Trono di Spade 8x02, da una telefonata che le aveva fatto l'amica Sophie Turner: "Ho chiamato Maisie e le ho detto: 'Hai letto il copione?'. E lei mi ha risposto 'Sono a metà del primo episodio'. Ho replicato dicendo: 'Questa scena, questa pagina, leggilo! È fantastica!'. Era davvero felice".

Maisie, prima di leggere il copione insieme agli altri membri del cast, ha pensato molto al momento che avrebbe dovuto interpretare insieme a Joe Dempsie: "Stavo leggendo quella scena e ho pensato: 'Oh la faremo realmente. Quando la devo girare? Ho bisogno di andare in palestra'. E stavo pensando a tutta una lunga lista di cose".

Benioff e Weiss, come ha rivelato l'attrice, le hanno detto che spettava a lei decidere come interpretare quel momento: "Per questo motivo ho mantenuto un po' il riserbo. Non penso che sia importante che Arya si mostri senza veli. Questo passaggio della storia non è su quello, e tutti gli altri lo hanno già fatto nello show, quindi...".

Nonostante la scena non sia esplicita, online molti fan hanno reagito sostenendo che quel passaggio della storia non fosse necessario e che vedere Arya in quel momento di intimità sia stato eccessivo.

I've just seen Arya Stark naked and now game of thrones is ruined for me forever. — max (@maxonthedlr3) April 22, 2019

#GameofThrones

No one:

Litterally not a soul:

Game Of Thrones writers: lets make everyone watch arya get naked — gross (@distressdavis) April 22, 2019

game of thrones had no right to show us arya naked. absolutely no right. — rza (@yvessaintris) April 22, 2019

Ok,i didnt like the Arya sex scene in the newest episode of Game of Throne,and not only because it was awkward to see the person that was once a child for so long naked,but anyway the rest of the episode was a pretty solid 8.5/10,i'm kinda hopeful for the rest of this season. — Link'sAMV (@Ichigo15Pedro) April 22, 2019

Game Of Thrones, why? Why involve Arya? Arya can't be having sex and getting naked... Messed up everything. — Chuky Unadulterated (@ChukyUnfazed) April 21, 2019

Il Trono di Spade 8: Maisie Williams e Sophie Turner svelano la loro reazione alla fine delle riprese