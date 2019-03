Il Trono di Spade 8: Maisie Williams e Sophie Turner svelano la loro reazione alla fine delle riprese

Il Trono di Spade dirà addio ai suoi fan con gli episodi dell'ottava stagione e le attrici Maisie Williams e Sophie Turner hanno svelato come hanno vissuto l'ultimo giorno sul set.

L'interprete di Arya Stark ha raccontato che stava affrontando un periodo in cui non riusciva a piangere: "Sono ritornata nella mia roulotte dopo la fine delle riprese. Mi sono fatta una doccia perché ero sporca. Arya è sempre sporca". Successivamente l'attrice è uscita all'aperto e ha apprezzato ciò che la circondava: "la gloriosa luce del sole, la giornata più bella di sempre". Maisie Williams è quindi andata a prendere una birra mentre la troupe annunciava ufficialmente che si erano concluse le riprese.

La giovane star ha aggiunto: "Non sono uscita quella sera perché non volevo dire di nuovo addio a tutti. Non puoi dire 'Addio per sempre' a questo show". Maisie ha concluso dichiarando: "La situazione è come un divorzio, ci vuole tanto tempo per superarla".

Sophie Turner e in particolare si è commossa quando David Benioff e D.B. Weiss le hanno consegnato uno storyboard della loro scena preferita di Sansa, ovvero l'ultima dell'intera serie in cui appare il personaggio, e la ragazza l'ha già appesa in casa, senza che nessuno se ne accorgesse.

L'interprete di Sansa ha aggiunto: "Sono davvero soddisfatta pensando all'epilogo dell'intero show. Ogni arco narrativo si è concluso".

L'attrice ha concluso dichiarando: "L'unico motivo per cui Sansa ha auto voglia di sopravvivere è per la sua famiglia. Il potere della famiglia e dell'essere uniti è così forte che può mantenere le persone in vita. Si tratta della lezione più grande che ho imparato con Il trono di spade: la famiglia è tutto. Penso che Papà Stark sarebbe davvero orgoglioso di noi".

L'ottava e ultima stagione de Il trono di spade sarà in onda a partire dal 14 aprile su HBO e, in Italia, su Sky Atlantic. Qui trovate la nostra analisi al trailer dell'ottava stagione de Il Trono di Spade.