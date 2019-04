Il Trono di Spade 8x01, cosa significa il misterioso simbolo nel fuoco?

Il Trono di Spade 8 è arrivato sugli schermi di tutto il mondo ed è il momento di risolvere i primi enigmi: cosa significa il simbolo apparso in una delle scene più cruente del primo episodio? Gli esperti hanno provato a rispondere.

Durante la puntata, record di ascolti su Sky Atlantic, poco prima del finale rincontriamo finalmente Beric Dondarrion e Tormund Giantsbane. I due si ritrovano sul luogo della strage di tutta la casata Umber: il corpo del ragazzo - visto a inizio puntata - è stato appeso al centro del muro, e tutto intorno a lui una spirale di arti di tutte le altre vittime. Mentre i due parlano, il giovane riprende vita ed è lì che Beric lo colpisce con la spada infuocata, dando vita a un rogo a spirale inquietante.

#GameofThrones The spiral is back it’s got to mean something to the night king pic.twitter.com/nDqHnSaegb — Tyrone (@Tyrone09152458) April 15, 2019

Non è la prima volta che incontriamo il simbolo, visto che in altre modalità è comparso nella terza, sesta e settima stagione. In un'intervista con l'Huffpost, Richard Dormer - il volto di Beric - ha dichiarato: "Ho sentito qualcuno affermare che quello fosse il simbolo dei Lannister. Senz'altro la spirale ha un suo senso, è la vita, è una galassia, è il movimento dell'acqua. Secondo me George R.R. Martin è molto abile, indagando nella psiche umana, a coinvolgere le persone. Forse non sapremo mai il vero significato della spirale."

David Benioff, uno dei creatori, non si è sbottonato molto, ma han dichiarato che il simbolo non è originario dei White Walkers, ma che è ben più antico, risalente ai tempi dei Figli della Foresta. La paleoantropologo Genevieve von Petzinger ha affermato:

"Il trono di spade ha molte spirali e immagini circolari, noi pensiamo che siano figure antiche, ma in verità erano praticamente inesistenti nell'età dei ghiacci. I primi sono stati ritrovati alla fine di quell'epoca, come a significare che qualcosa stava cambiando. Le spirali venivano utilizzate per connettersi a qualche forma spirituale, come lo sciamanismo. Ne Il Trono di Spade hanno creato paesaggi che combaciano con un certo simbolismo. Oggi le spirali sono associate al tempo e alla ripetizione degli eventi, come il concetto della spirale infinita. Nuovi inizi, eventi che si ripetono, direi che questo è quello che sta avvenendo nello show."

Miranda Aldhouse-Green, archeologa britannica ha commentato invece:

"I cerchi con linee e croci, oltre alle spirali, sono famosi simboli rituali nell'Europa preistorica. Ci sono prove nelle tombe dell'era Neolitica, sembrano simboli di luce nel buio della morte, potrebbero voler significare la vita dopo la morte. Le spirali potrebbero essere il passaggio del sole nel cielo durante il giorno, significando quindi il tempo, o possono essere associate alla danza rituale, il movimento delle persone in trance."