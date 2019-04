Il Trono di Spade 8: ascolti da record su Sky per il primo episodio!

Il Trono di Spade 8x01 è andato in onda ieri sera su Sky Atlantic e ha registrato un boom di ascolti, subito record per la serie HBO!

Esordio da record per la stagione finale de Il Trono di Spade su Sky Atlantic/+1 (anche on demand): il primo episodio della serie HBO, trasmesso in contemporanea con gli Stati Uniti nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 aprile alle 3 di notte su Sky Atlantic e riproposto in serata sullo stesso canale, è stato visto nel complesso da oltre 925 mila spettatori medi, in crescita del +62% rispetto al debutto della settima stagione (che era stato visto da 570 mila).

Questo dato porta Il trono di spade a essere la serie di acquisizione più vista di sempre su Sky, al terzo posto assoluto dopo le serie originali Sky"Gomorra - La serie" e "The Young Pope". Ottimo il dato della permanenza che arriva a quota 77%, con un totale di spettatori unici di quasi 1 milione 200 mila. In particolare, il solo passaggio alle 3 di notte (dato Auditel, Live+Vosdal) della prima puntata, di cui potete leggere la nostra recensione de Il trono di spade 8x01, è stato seguito da 320 mila spettatori medi con una share del 18,6%. Di questi, ben 82 mila spettatori medi (dato Auditel, Live) lo hanno seguito "in diretta" portando Sky Atlantic ad essere a quell'ora il 4° canale nazionale sul totale individui con il 5,25% di share, il 1° canale nazionale tra il pubblico 15-54 anni (9,1% di share) e il canale più visto della piattaforma.

A questi dati si aggiungono i 202 mila utenti unici che hanno visto Il Trono di Spade su Sky Go e NOW TV. Successo in Italia anche sui social con un totale di 76.900 interazioni complessive nell'intera giornata del debutto della nuova stagione de Il Trono di Spade, di cui il 73% generate su Twitter. L'hashtag più utilizzato dagli utenti italiani è stato #GameOfThrones che ha ottenuto quasi 9.000 citazioni su Twitter, entrando anche nella classifica dei Trending Topic italiani fino a questa mattina.