Il trono di spade 8, Stephen King difende la stagione: "Il pubblico non vuole nessun finale!"

Le polemiche sulle scelte narrative compiute nell'ottava stagione de Il trono di spade infuriano sul web, ma Stephen King difende la serie HBO con un nuovo tweet in cui afferma che l'insoddisfazione dipende dal fatto che il pubblico non vuole nessun finale.

Manca solo un episodio al gran finale e mentre i fan lanciano una petizione per riscrivere l'ottava stagione de Il trono di spade con nuovo sceneggiatori, il Re del Brivido spezza una lancia nei confronti del finale della serie tv in un nuovo tweet in cui scrive: "Adoro l'ultima stagione di GoT, inclusa Dani che fa la pazza per tutto l'Approdo del Re. C'è stata troppa negatività, ma credo che dipenda dal fatto che il pubblico non vuole NESSUN finale. Ma sapete come si dice: tutte le belle cose...".

I've loved this last season of GoT, including Dani going bugshit all over King's Landing. There's been a lot of negativity about the windup, but I think it's just because people don't want ANY ending. But you know what they say: All good things... — Stephen King (@StephenKing) May 16, 2019

Gli stessi attori de Il trono di spade si sono posti il problema della reazione del pubblico al gran finale. "Chissà se soddisferà il pubblico. Credo che molti fan saranno delusi e molti altri impazziranno di gioia" ha commentato Sophie Turner, che interpreta Sansa Stark. "Credo che sarà interessante vedere le reazioni del pubblico, ma per me leggere la sceneggiatura è stato un colpo al cuore fino all'ultima pagina in cui è scritto 'Fine de Il trono di spada'. E' stato davvero commovente."

