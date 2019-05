Il trono di spade: Kit Harington non vuole interpretare un altro Jon Snow dopo la fine dello show

Dopo la fine de Il trono di spade, Kit Harington non vuole interpretare un altro ruolo come quello di Jon Snow, ma spera di cimentarsi con la commedia.

Mentre la fine de Il trono di spade è ormai imminente, Kit Harington mette in chiaro di non voler interpretare un altro Jon Snow in futuro.

L'attore inglese ha spiegato che per lui è giunto il momento di distaccarsi dal ruolo che l'ha reso famoso e di non voler interpretare un altro guerriero: "Non voglio ripetermi e continuare a ripetermi con un altro Jon Snow".

Nel futuro di Kit Harington, dunque, ci sono nuove sfide. Parlando dei ruoli con cui vorrebbe cimentarsi, l'attore spiega di voler provare "qualcosa di più lieve. Il trono di spade è una serie molto pesante, e il mio è un ruolo molto pesante. Vorrei misurarmi con un ruolo più leggero, divertente magari. Ma sinceramente per ora non so altro."

Ad aprile Kit Harington ha sfoderato le sue doti comiche conducendo un episodio del Saturday Night Live, e cercando di sviare i tentativi di spoiler sul finale de Il trono di spade. Ma questo non significa Harington non senta nostalgia per la serie tv che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Anche se non era permesso di prelevare souvenir dal set, Harington ha ammesso di essersi tenuto un ricordo: "Ho i miei guanti. Li ho conservati per me."

