Il Trono di Spade 8x06: il promo e le anticipazioni dell'episodio finale!

Il Trono di Spade 8x06 concluderà la serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin e online è stato condiviso il promo che rivela le prime anticipazioni riguardanti l'epilogo della storia.

L'atteso episodio andrà in onda sugli schermi di Sky Atlantic e in streaming su Now TV domenica 19 maggio.

Il video che anticipa la prossima puntata si apre con due figure che camminano tra le rovine di Approdo del Re, forse ser Davos e Jon Snow, distrutta nel quinto episodio di cui potete leggere la nostra recensione.

Tyrion e Arya sembrano sconvolti da quanto li circonda e determinati a fare giustizia, mentre l'esercito di Daenerys è ancora schierato nella città. I Dothraki sembrano esultare per la vittoria della loro regina che viene mostrata di spalle mentre cammina tra i soldati e davanti a sé ha ciò che resta di Approdo del Re avvolto dalle fiamme e dalla cenere.

Gli eroi sopravvissuti sembrano quindi destinati a cercare un modo per fermare Daenerys dopo che ha superato il limite e ha dimostrato di essere pronta a non fermarsi di fronte a nulla pur di ottenere il potere.

Ecco il video:

La serie Il trono di spade andrà in onda per l'ultima volta il 19 maggio con la sesta puntata dell'ottava stagione, concludendo così la storia tratta dai romanzi scritti da George R.R. Martin. I fan potrebbero però ricevere presto delle buone notizie da parte della tv via cavo: il pilot del primo dei potenziali show prequel è infatti in fase di realizzazione e non resta che attendere per scoprire se otterrà l'approvazione necessaria a dare il via libera alla realizzazione di una prima stagione!