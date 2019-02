Il Trono di Spade 8, uno spot "infuocato" tra draghi e birre al Super Bowl

Il Trono di Spade è al centro di un divertente spot andato in onda durante il Super Bowl e in cui appare anche la Montagna: per promuovere la birra Bud Light è stato infatti realizzato un filmato in cui una competizione tra cavalieri viene interrotta dall'entrata in scena dell'ormai famoso personaggio e dall'arrivo di un drago dalle intenzioni poco pacifiche.

La scelta di associare l'evento sportivo allo show targato HBO ha inoltre spinto alcuni fan a sostenere nuovamente che sul piccolo schermo si assisterà allo scontro chiamato CleganeBowl che dovrebbe mostrare il Mastino e la Montagna lottare uno contro l'altro.

Ecco il video:

Le sei puntate inedite che concluderanno l'adattamento dei romanzi scritti da George R.R. Martin debutteranno sugli schermi il 14 aprile.

Fino a questo momento il cast e i produttori hanno mantenuto l'assoluta segretezza riguardante la trama dell'ultimo capitolo della storia, anche se recentemente Kit Harington ha ammesso di aver rivelato l'epilogo alla moglie Rose Leslie, ottenendo una reazione un po' inaspettata.