Il Trono di Spade 8, Kit Harington ha rivelato il finale a sua moglie Rose Leslie!

Il Trono di Spade 8 racconterà l'ultimo capitolo della storia della lotta per sopravvivere e per ottenere il potere nel regno di Westeros con gli episodi dell'ottava stagione e i protagonisti sono attenti a non rivelare spoiler, tuttavia Kit Harington ha raccontato i dettagli del finale alla moglie Rose Leslie, scelta che ha causato qualche problema inaspettato.

L'interprete di Jon Snow, mentre era ospite di KISS FM, ha spiegato: "Ho detto un anno fa a mia moglie come finiva la serie e non mi ha parlato per circa tre giorni. E me lo aveva chiesto lei!".

Jon, parlando dell'epilogo della storia ha poi aggiunto: "Non posso realmente rispondere dicendo se sono felice oppure no pensando a come si conclude la storia. Non penso si tratti realmente di qualcosa di allegro o triste. Sono soddisfatto pensando a quello che hanno fatto, ma non so se lo sarò realmente fino a quando lo vedrò sugli schermi".

Guarda il video: Il Trono di Spade: e adesso Jon Snow parla napoletano!

Per ora gli showrunner non hanno svelato alcun dettaglio riguardante la trama dei sei episodi inediti de Il Trono di Spade che andranno in onda a partire dal 14 aprile, annunciando solo la presenza di un'epica battaglia che vedrà contrapposti umani ed Estranei.

La storia si era interrotta mostrando proprio gli Estranei in azione, mentre Daenerys, Jon e Tyrion erano in viaggio con destinazione Grande Inverno, dove incontreranno Sansa e gli altri sopravvissuti della dinastia Stark.