Il Trono di Spade 8x04: Sophie Turner accusa Emilia Clarke sulla tazza di Starbucks

Il Trono di Spade 8x04 è un episodio che sarà ricordato per il giallo della tazza di Starbucks apparsa in una scena: oggi tocca a Sophie Turner difendersi in TV e puntare l'indice su Emilia Clarke. Il tutto ovviamente con toni scherzosi.

Da quando i fan più attenti de Il trono di spade hanno individuato una tazza di Starbucks - o comunque un bicchiere di carta del tipo utilizzato per servire caffè da asporto simile a quelli utilizzati dalla celebre catena di caffetterie - in una scena accanto ad Emilia Clarke, è scoppiato il delirio: tra complotti e meme, le star della serie giocano a scaricarsi le responsabilità del fattaccio a vicenda.

Il Trono di Spade 8x02: una foto di Sophie Turner

Ospite di Jimmy Fallon, Sophie Turner ha ricevuto un'accoglienza da diva: il conduttore ha sottolineato che per l'interprete di Sansa Stark è un anno eccezionale sia per quanto riguarda il lavoro che il privato. Sophie è (ancora) nel cast della serie-fenomeno del momento, si è appena sposata con Joe Jonas e durante la trasmissione è stato proprio quest'ultimo ad accusarla pubblicamente di essere responsabile del tazza-gate.

Il Trono di Spade 8, Sophie Turner: "La mia depressione e le critiche sui social"

Sophie Turner, visibilmente contrariata, ha smontato l'accusa sostenendo di avere un alibi: i suoi accusatori infatti, sostengono che una foto di Sophie scattata sul set della serie, sarebbe la prova inconfutabile che lei è la colpevole. Nell'immagine in questione infatti, Sophie regge una tazza di caffè! L'attrice però si è difesa: "Ok, Detective Pikachu, per tutti quelli che seguono Il Trono di Spade, seguono spoiler" - ha detto a Fallon e al pubblico in studio nell'argomentare la sua difesa e sostenendo che quella foto era stata scattata durante le riprese dei primi episodi dell'ottava stagione - e infatti è in compagnia di Bella Ramsey, che è uscita di scena - mentre la tazza appare nel quarto episodio. "E poi, voglio dire... guardate chi c'è accanto a quella tazza" ha concluso Sophie indicando Emilia Clarke "Lei è la colpevole e tu sei un pessimo detective"